Ayasofya'da kırılan taşın ardından İbranice kağıtlar çıktı! Savcılık hemen devreye girdi
Ayasofya Camisi'nde cemaat, bir duvardaki taşın yerinden çıktığını görünce duruma müdahale etti. Kırık taşın arkasında bir poşetin içerisinde 5 parça İbranice yazı ve çizimlerin yer aldığı kağıtlar bulundu. Devreye giren savcılık, çıkan parçaların tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden inceleme istedi.
Ayasofya Camii'nde bir mermer bloktaki taşın yerinden çıktığını fark eden cemaat, yetkililere haber verdi. Orada bulunan poşet açıldığında içerisinde bulunan parşömenin üzerinde İbranice yazılar ve çizimler görüldü.
GİZLENMİŞ
Polisler, Ayasofya Camisi'nin içerisinde yaptığı incelemede duvarın altı kısmında yaklaşık 30 santimetre genişliğinde ve 10 santimetre uzunluğundaki bir taşın yerinden çıkarılarak gizemli parşömenlerin arkasına gizlendiğini ortaya çıkardı.
5 PARÇA YAZILI KAĞIT ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre 5 parça halinde rulo haline getirilmiş kağıtlar ve ilginç resimlerin yer aldığı parşömenler polis tarafından muhafaza altına alındı. Soruşturma başlatan savcılık, çıkan parçaların tarihi eser olup olmadığını belirlenmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden inceleme istedi.
Bulunan yazılarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Haberler.com - Son Dakika Haberleri