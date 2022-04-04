Salgından Sonra İlk Teravih Namazı Kılındı

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, Türkiye'de iki yıldır COVID-19 yasakları yüzünden kılınamayan teravih namazı pandemi sonrası ilk kez camilerde toplu halde kılındı. Ayasofya Camii'nde de 88 yıl aradan sonra ilk kez teravih namazı kılındı

DailyMotion.com / Güncel