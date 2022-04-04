Salgından Sonra İlk Teravih Namazı Kılındı - Haberler

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Salgından Sonra İlk Teravih Namazı Kılındı

DailyMotion.com - Güncel
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Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, Türkiye'de iki yıldır COVID-19 yasakları yüzünden kılınamayan teravih namazı pandemi sonrası ilk kez camilerde toplu halde kılındı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, Türkiye'de iki yıldır COVID-19 yasakları yüzünden kılınamayan teravih namazı pandemi sonrası ilk kez camilerde toplu halde kılındı. Ayasofya Camii'nde de 88 yıl aradan sonra ilk kez teravih namazı kılındı

DailyMotion.com / Güncel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Teravih Namazı, Türkiye, Güncel, Haberler

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