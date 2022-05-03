AYASOFYA CAMİİ'NDE BAYRAMDA ZİYARETÇİ REKORU - Haberler

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AYASOFYA CAMİİ'NDE BAYRAMDA ZİYARETÇİ REKORU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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RAMAZAN Bayramı'nın birinci günü Ayasofya Camii'ni 104 bin 325 kişi ziyaret etti.

İSTANBUL (DHA) - RAMAZAN Bayramı'nın birinci günü Ayasofya Camii'ni 104 bin 325 kişi ziyaret etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada caminin ziyarete açıldığından bu yana en yoğun gününü yaşadığını belirterek, " Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadı. Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'umuzun simgesi muhteşem camimize gelenlerin sayısı 104.325 oldu." ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Ramazan Bayramı, Ali Yerlikaya, İstanbul, Güncel, Haberler

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