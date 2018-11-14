Ayağı Burkulan Hülya Koçyiğit, Hastaneye Kaldırıldı
Kültür Sanat Politikaları Kurulu'nun toplantısına yetişmek için koşarken düşerek topuğunu çatlatan oyuncu Hülya Koçyiğit, "Ne badireler atlattım. Bunu da atlatırım" dedi.
Hülya Koçyiğit, görevli olduğu Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Kültür Sanat Politikaları Kurulu'nun Sultanahmet'teki toplantısına yetişmek için otomobilinden indikten sonra koşarken yerdeki boşluğu göremeyince ayağını burkarak yere düştü. Ünlü oyuncunun sağ ayağının topuğu çatladı.
AYAĞI ALÇIYA ALINDI
Ağrıya rağmen topuğunun çatladığının farkına varmayan Hülya Koçyiğit, toplantı sonrasında ayağının şiştiğini fark ederek hastaneye gitti. Olayın vahametini hastanede öğrenen Yeşilçam yıldızı, ayağının alçıya alınmasının ardından evinde dinlenmeye çekildi.
"ALLAH HERKESİ KAZADAN KORUSUN"
Habertürk'e konuşan Hülya Koçyiğit, "Toplantıya yetişmek için acele ederek koşmaya başladım. Yerdeki boşluğu göremeyince bunlar oldu. Ne badireler atlattım, bunu da atlarım. Allah herkesi kazadan, hastalıktan korusun. Çok büyütülecek bir şey değil. Bir süre evde olacağım. Yoğun iş programım vardı ama artık ne yapalım, evde uzanırken halletmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.
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üzülmeye değmez.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yeni sistemde Orhan Gencebay ile birlikte Kurul üyesi,Cevap Yaz Yayından Kaldır
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