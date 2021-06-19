Avustralya, Çin ile şarap ihracatı konusundaki anlaşmazlığını DTÖ'ye taşıyacak

Avustralya, Çin'in şarap ihracatına getirdiği tarife artışı nedeniyle yaşanan anlaşmazlığı Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) taşımak üzere resmi başvuru yapacağını açıkladı.

Avustralya, Çin'in şarap ihracatına getirdiği tarife artışı nedeniyle yaşanan anlaşmazlığı Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) taşımak üzere resmi başvuru yapacağını açıkladı.

BBC'nin haberine göre, Ticaret, Turizm ve Yatırım Bakanı Dan Tehan, Pekin yönetiminin Avustralyalı üreticilerin damping uyguladıkları gerekçesiyle şarap ihracatına getirdiği tarife artışıyla ilgili DTÖ'nün tahkim mekanizmasına başvuracaklarını bildirdi.

Kararın şarap üreticileriyle yapılan görüşmeler sonunda alındığını belirten Bakan Tehan, "Hükümet, Avustralyalı şarap üreticilerin çıkarlarını savunmayı kararlılıkla sürdürecektir. Görüş ayrılıklarımızı DSÖ'nün kurumsal hakemliği ile çözeceğiz." ifadesini kullandı.

Çin, 2020'de Avustralyalı üreticilerin damping uyguladığı gerekçesiyle 2020'de şarap ihracatına yüzde 218 gümrük tarifesi getirmişti.

Dış ticarette damping, bir malın yurt dışına yurt içindeki piyasa fiyatının altında satılması olarak tanımlanıyor. Yabancı ülkedeki pazar payını artırmayı hedefleyen pratik, rekabete aykırı görüldüğü durumlarda tarife yaptırımı uygulanabiliyor.

Avustralya ile Çin arasındaki ilişkiler, Canberra yönetiminin ilk kez Çin'de tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kökenlerinin araştırılmasına yönelik bağımsız soruşturma talebinde bulunmasının ardından bozulmaya başlamıştı.

Avustralya, iç politikada yabancı etkisini önlemeye yönelik çıkardığı yasa ile bazı Çin yatırımlarına karşı tedbirler almış ve Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'in 5G ağ altyapısı kurmasını yasaklamıştı.

Buna karşılık Pekin yönetimi de Avustralya ile tüm rutin temaslarını askıya almış, Avustralya'dan sığır eti, şarap, ıstakoz, arpa ve kereste ithalatını durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin