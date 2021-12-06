AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU

DÜZCE VALİLİĞİ

ERASMUS + AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI PROJESİ

İlimizde ikamet eden 18-30 yaş arası gençler, Erasmus+ Avrupa Dayanışma Programı Projesi kapsamında Portekiz de gerçekleşecek 32 günlük Gönüllülük Projesine gönderileceklerdir.

Proje kapsamında Portekiz Maderia bölgesine 24 Ocak 2022 ve 24 Şubat 2022 tarihlerinde iki ayrı hareketlilik grubu gidecektir. Katılımcıların sosyal sorumluluk kapsamında gönüllü olarak sivil toplum ve kamu kurumlarının gönüllülük çalışmalarına yardımcı olmalarını kapsamaktadır. Faaliyetler hafta içidir ve günlük azami 7 saat görev alınacaktır. Hafta sonu tatildir. Gönüllüler grup olarak gideceklerdir. Hareketlilik sonrası Youth Pass belgesi verilecektir.

Hareketlilik süresince Avrupa Dayanışma Programı kapsamında yapılacak faaliyetler aşağıdaki gibidir. Gönüllüler Teatro Metaphora binasının/tesislerinin bakımına yardımcı olur. (bahçe ve ortak alanların temizliği; çöplerin dışarı çıkarılması; yıkanması vb. ) Ağaçlandırma faaliyetlerine katılır. Plaj, kamusal alanlar ve şehir temizliklerine destek olur. Kültürel akşamlarda sunum yapar. Diğer gönüllü faaliyetlerini de içermektedir. (el işi yapma, çocuklarla, gençlerle oyunlar vb. )

Proje kapsamında; Gidiş geliş yolculuk bileti (İstanbul - Portekiz - İstanbul), Konaklama (Eşyalı ev veya apart - Gönüllüler odaları paylaşımlı olarak kullanacaktır. ), Aylık yeme içme desteği (bir kereliğe mahsus olmak kaydıyla - 100 €), cep harçlığı (günlük 5 €) karşılanacaktır. Hareketlilik öncesi katılımcılar hareketlilik sözleşmesi imzalayacaktır.

Hareketlilik öncesi hazırlık döneminde; pasaport defter bedeli, yurt dışı çıkış pulu, vb. bireysel hazırlıklar katılımcılar tarafından sağlanacaktır.

Gönüllü katılımcı adayları aşağıdaki linkten başvuru formunu indirdikten sonra gerekli ekleri ile birlikte aşağıdaki iletişim bilgisine başvuru dosyasını elden teslim edileceklerdir.

Başvuru dosyasında sunulması gereken evraklar; başvuru formu, niyet mektubu, aile rıza onayı, Covid-19 aşı sertifikası ve hareketlilik anlaşmasını (okudum - anladım - imza) içermektedir.

Başvurular; komisyon üyeleri tarafından değerlendirilecektir. Asil katılımcılar görüşmeye çağrılacaktır.

Başvuru teslim adresi; Düzce Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu No: 15 - Yağmur TOPKAYA

Son başvuru tarihi: 10 Aralık 2021 - 17. 00 'a kadar başvurular alınacaktır.

Son teslim tarihini geçen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Asil ve yedek listeler valilik web sitesinden duyurulacaktır.

Ek: 1 AGP Başvuru Formu 75 KB indir Ek: 2 Aile Rıza Beyanı 71 KB indir Ek: 3 ESC Başvuru Beyanı 87 KB indir

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