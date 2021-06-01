Avrupa borsaları, İspanya hariç yükselişle açıldı
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Avrupa borsaları, İspanya hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, İspanya hariç yükselişle açıldı
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Avrupa borsaları, İspanya hariç güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, İspanya hariç güne alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,48 artarak 448,90 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,73 değer kazancıyla 15.533 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,36 yükselişle 7.047 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 9.137 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 artarak 6.464 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,76 değer kazancıyla 25.362 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1,2234 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin iyimserliğin devam etmesiyle Avrupa borsalarında alış ağırlıklı seyrin sürdüğünü bildirdi.

Bugün açıklanacak veriler arasında, dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon ile Almanya'nın mayıs ayı işsizlik verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirten analistler, NATO ülkelerinin savunma ve dışişleri bakanlarının toplantısının da takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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