Avrupa Borsaları Günü "Çin Etkisiyle" Düşüşle Tamamladı

Avrupa borsaları, Çin'in aralık ayında azalan ihracatının küresel büyümeye yönelik endişeleri artırdığı etkisiyle günü düşüşle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,48 azalarak günü 347,51 puandan kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 azalarak 4.762,75 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi de yüzde 0,61 düşerek 19.171,48 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,91'lik azalışla 6.855,02 puana gerilerken Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,29 azalarak 10.855,91 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.18'de yüzde 0,08 artışla 1,1478 seviyelerinde bulunuyor.

Bu yıl küresel büyüme görünümünün sıkıntılı olacağına yönelik tahminler borsaların zayıf seyretmesine sebebiyet verirken, bugün Çin'den gelen veriler küresel büyümeye ve ticaret ihtilaflarına yönelik endişeleri artırdı.

Çin'in dolar bazında ihracatı aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4 ve ithalatı yüzde 7,6 azaldı. Bu doğrultuda ülkenin dış ticaret ise aralıkta 57,06 milyar dolar fazla verdi.

Piyasa beklentileri Çin'in dolar bazında ihracatının yüzde 2 ve ithalatının yüzde 4,5 artması yönündeydi. Öte yandan kasımda 44,7 milyar dolar dış ticaret fazlası veren ülkede, bu rakamın aralıkta 51,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

ABD ile Çin arasındaki ticaret ihtilaflarının giderilmesi için yapılan görüşmeleri yakından takip eden yatırımcılar, yarın İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini sonlandıracak Brexit anlaşmasının parlamentoda oylanmasını yakından takip edecek. Anlaşmanın onaylanmaması durumunda anlaşmasız Brexit ya da İngiltere'de erken seçimin gündeme gelmesi seçenekler arasında bulunurken, her iki durumda da piyasalardaki tedirginliğin artması bekleniyor.

Kaynak: AA