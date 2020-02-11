Avrupa borsaları güne yükselişle başladı

11.02.2020 12:04 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:04

Avrupa borsaları güne alış ağırlıklı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,80 kazançla 428,05 puanda ve Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,99 yükselişle 13.627,53 puanda seyrediyor.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,04 artışla 7.524,65 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,33 primle 9.848,70 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,67 kazançla 6.055,99 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,59 yükselerek 24.651,38 puan oldu.

Sterlin/dolar paritesi 1,2904, avro/dolar paritesi 1,0911 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, yatırımcıların odağında Çin'deki koronavirüs salgını ve salgının küresel ekonomiye etkilerinin bulunduğunu belirterek, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştirdiği sunumun da yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

İrlanda'da cumartesi günü yapılan erken genel seçimde, milliyetçi Sinn Fein oyların yüzde 24,5'ini alarak seçimi birinci sırada bitirmesine karşın milletvekili sayısında ikinci sırada kaldı. Parti lideri Mary Lou McDonald seçimde ikinci ve üçüncü gelen merkez sağ partilerle dönüşümlü başbakanlığı içerebilecek koalisyona hazır olduğunu ilan etti.

İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) siyasi kanadı olan Sinn Fein'in birinci parti konumuna yükselmesinin, Kuzey İrlanda'daki İngiltere ile birlik yanlısı kesimleri kaygılandıracağını kaydeden analistler, bugün İngiltere'de aralık ayı sanayi üretimi, dış ticaret dengesi ve 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA