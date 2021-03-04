Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları, güne satıcılı bir seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,53 azalışla 411,02 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,52 değer kaybıyla 14.008 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,73 azalışla 6.626 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 düşüşle 5.814 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,22 değer kaybıyla 8.312 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,27 azalarak 22.975 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,14 azalışla 1,2048 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmeler, tahvil piyasalarının seyri ve ABD'de bu hafta sonuna kadar Senato'da görüşülmesi beklenen ekonomik destek paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmada tahvil piyasasına ilişkin vereceği mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade eden analistler, bugünün veri gündeminde Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de fabrika siparişlerinin öne çıktığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk