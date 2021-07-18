Avrupa 2.'si Münevver Hancı ödüllendirildi

Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda 57. 37'lik derecesiyle cirit atmada Avrupa ikincisi olan Münevver Hancı için doğum yeri Kütahya'nın Çamlıca Köyü'nde ödül töreni düzenlendi.

Estonya'nın başkenti Tallin'de düzenlenen U23 Avrupa Şampiyonası'nda 57. 37'lik derecesiyle cirit atmada Avrupa ikincisi olan Münevver Hancı için doğum yeri Kütahya'nın Çamlıca Köyü'nde ödül töreni düzenlendi.

Çamlıcaspor Kulübü tarafından düzenlenen törene; Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Gayret, Çamlıcaspor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Okçu, yönetim kurulu üyeleri, antrenör Gürbüz Çam, STK Temsilcileri ile davetliler katıldı.

Avrupa ikinciliğinin Türkiye ve Kütahya için büyük gurur olduğunu belirten Vali Ali Çelik, "Sporcumuzu, antrenörü Gürbüz Çam ve daima destekçisi olan ailesini kutluyor; teşekkür ediyorum" dedi.

Münevver Hancı'nın başarısının atletizm dallarından biri olan cirit atma sporuna olan ilgiyi artıracağını dile getiren Vali Çelik, "Atletizmin yaygınlaşması için bizler de elimizden gelen desteği veriyoruz" dedi.

Münevver Hancı, ilgi ve desteğinden dolayı Vali Çelik'e teşekkür ederek Türk bayrağı takdim etti.

Program, Vali Çelik'in Hancı'ya ödülünü vermesiyle sona erdi.

Kaynak: Habermetre