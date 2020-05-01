Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
01.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 01.05.2020 12:04

NUR Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Moldova, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

NUR Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan, Moldova, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 455 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 10 bin 861'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 1413'e, ölü sayısının ise 11 artarak 272'ye ulaştığı aktarıldı.

Kazakistan'da uçuşlar kısmen başlatıldı

Kazakistan'da salgın nedeniyle durdurulan uçuşlar, bugün başkent Nur Sultan ile Almatı şehirleri arasındaki seferlerle başlatıldı.

Seferler, sıhhi epidemiyolojik kurallara sıkı uyulması ve günde 4 sefer yapılması şartıyla başlatıldı.

Almatı'dan kalkan ilk uçak, yerel saatle 08.35'te Nur Sultan Havalimanı'na iniş yaptı.

Sıhhi epidemiyolojik kurallar gereği yolcular, Kovid-19 test sonuçlarının negatif olduğunu gösteren belgeyle uçağa alındı.

Koruyucu maske ve eldiven takmak zorunda olan yolcular, uçağa aralarında bir sıra boş olacak şekilde oturtuldu.

Nur Sultan ve Almatı şehirlerinden Kızılorda, Petropavlovsk, Öskemen ve Semey şehirlerine uçuşların 4 Mayıs itibarıyla kısıtlı olarak başlatılması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı 195 artarak 3 bin 551'e, taburcu olanların sayısı da 21 artarak 879'a çıktı.

Ülkede salgında 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan'da 10 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, 10 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 756'ya, sağlığına kavuşanların sayısının da 504'e ulaştığını ifade etti.

Akmatova, 856 kişinin hastanede, 3 bin 156 kişinin de ev karantinasında bulunduğunu aktardı.

Ülkede salgından 8 kişi ölmüştü.

Ermenistan'da ölü sayısı 33 oldu

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 82 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 2 bin 148'e, ölü sayısı 1 artarak 33'e çıktı.

Bugüne kadar 22 bin 177 test yapılan ülkede, 977 kişi iyileşti, 1136 hastanın da tedavisi sürüyor.

Moldova'da ölü sayısı 119'a çıktı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 kaynaklı ölenlerin sayısı 3 artarak 119'a, iyileşenlerin sayısı ise 1272'ye yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı 3 bin 897 olarak açıklanmıştı.

Özbekistan'da 29 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığı, 29 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 46'ya, 8 kişinin daha iyileşmesiyle taburcu olanların sayısının 1134'e çıktığını açıkladı.

Bugüne kadar salgından 9 kişinin hayatını kaybettiği Özbekistan'da 903 kişinin tedavisi sürüyor.

Toplam 270 bin testin yapıldığı ülkede 80 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Dünya Bankası, Özbekistan'a geçen ay tahsis ettiği 95 milyon dolara ek olarak 200 milyon dolar krediyi onayladı.

Gürcistan'da vaka sayısı 569 oldu

Gürcistan hükümetinin Kovid-19'la ilgili internet sitesinde yer alan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 27 artarak 569'a, iyileşenlerin sayısının da 184'e yükseldiği belirtildi.

Bugüne kadar ülkede Kovid-19 kaynaklı 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Güne düşüşle başlayan gram altın 376 liradan işlem görüyor Haberler
Güne düşüşle başlayan gram altın 376 liradan işlem görüyor
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi Haberler
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı Haberler
Koronadan ölen iş adamıyla ilgili ürkütücü iddia: Paradan bulaştı
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Profesör doktor Burak İhsan Erdamar motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor
Werder Bremen, milli futbolcu Nuri Şahin'i serbest bırakıyor
81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi
81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
İngiltere'de koronavirüs sebebiyle kanser alarmı: 18 bin kişi ölebilir
CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti
CİMER'e yazıp Cumhurbaşkanı'ndan kuş isteyen çocuğun isteği gerçekleşti
Koronavirüsü yenen Muazzez hemşire: Eklem ağrıları dışında belirti yoktu, ateş ve öksürük hiç olmadı
Koronavirüsü yenen Muazzez hemşire: Eklem ağrıları dışında belirti yoktu, ateş ve öksürük hiç olmadı
İmamoğlu ve Yavaş kadar gündem olmasa da bu başkan yaptıklarıyla ilçe halkını mest ediyor
İmamoğlu ve Yavaş kadar gündem olmasa da bu başkan yaptıklarıyla ilçe halkını mest ediyor
Son dakika: 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
Son dakika: 1-3 Mayıs tarihleri arasında 31 şehirde ilan edilen sokağa çıkma yasağı başladı
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Selçuk İnan, Fatih Terim'le görüştükten sonra geleceğini netleştirecek
Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı
Mbaye Diagne, bağışladığı maskelerin üstüne kendi fotoğrafını bastırdı
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Berat Albayrak Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Cem Yılmaz Gülben Ergen Hatice Çarpar
Spor Arda Turan Ersun Yanal Caner Erkin Lionel Messi Bülent Uygun
Daha Fazla Ankara Avrupa Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 12:12:17. #1.15#
title