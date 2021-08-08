Avcılar'da yaşanan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Avcılar'da dün akşam saatlerinde 3 katlı bir ayakkabı imalathanesinde meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı doğalgaz kaynaklı patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Avcılar'da dün akşam saatlerinde 3 katlı bir ayakkabı imalathanesinde meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı doğalgaz kaynaklı patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın yaşandığı bölge adeta harabeye dönerken, sokak ve bina drone ile havadan görüntülendi.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak'ta art arda meydana gelen doğalgaz kaynaklı iki patlama sokağı adeta savaş alanına çevirdi. Patlamada 1'i ağır olmak üzere, 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde yaşanan patlamanın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Ayakkabı imalathanesi olarak kullanılan 3 katlı bina tamamen kullanılamaz hale gelirken, sokağa bakan cephesindeki duvarı ise tamamen yıkıldı. Olayın yaşandığı o sokak ise sabah saatlerinde drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı