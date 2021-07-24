Son dakika gündem: AVCILAR'DA 4 KİŞİLİK ASANSÖRDE MAHSUR KALAN 4'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ KURTARILDI
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Son dakika gündem: AVCILAR'DA 4 KİŞİLİK ASANSÖRDE MAHSUR KALAN 4'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre AVCILAR'da Merkez Ulu Camii otoparkındaki 4 kişilik asansöre 4'ü çocuk 8 kişi binince kabin 2 kat sonra durdu.

AVCILAR'da Merkez Ulu Camii otoparkındaki 4 kişilik asansöre 4'ü çocuk 8 kişi binince kabin 2 kat sonra durdu. Asansörde mahsur kalan 8 kişi itfaiye ve görevlilerin çabası ile 45 dakika sonra kurtarıldı.

Cuma günü saat 14.30 sıralarında Merkez Ulu Camii Otoparkı'ndaki 4'ü çocuk 8 kişi, 3 kat yukarıdaki Reşitpaşa Caddesi'ndeki cami girişine çıkmak için asansörü çağırdı. Gelen kabine binen 8 kişi 2 kat çıktıktan sonra kabinin durması ile paniğe kapıldı. Kabinin kapısını aralayarak hava almaya çalışan asansör kabinindekiler seslerini duyuramadı. Asansördekilerden biri telefon ile yakınını arayarak gelmesini isterken, durum itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekibi, müdahale için kapasitesinin çok üzerinde kişinin bindiği asansördekilerden kapının kapatılmasını istedi. Ancak, kapı sık açılınca çalışma gecikti. Haber verilmesi üzerine gelen asansör firmasının görevlisinin de çabası ile asansör, üst kata çekilirken, olası müdahale için 3 ambulans sevk edildi, Avcılar Emniyet Müdürlüğü'nden de ekip geldi. Çalışmaların olumlu sonuç vermesi üzerine herkes rahat soluk aldı. Asansörden çıkarılan 8 kişi ambulanslara götürülürken durumlarının iyi olduğu görüldü.

Son dakika gündem: AVCILAR'DA 4 KİŞİLİK ASANSÖRDE MAHSUR KALAN 4'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ KURTARILDI
Son dakika gündem: AVCILAR'DA 4 KİŞİLİK ASANSÖRDE MAHSUR KALAN 4'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ KURTARILDI
Son dakika gündem: AVCILAR'DA 4 KİŞİLİK ASANSÖRDE MAHSUR KALAN 4'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ KURTARILDI
Son dakika gündem: AVCILAR'DA 4 KİŞİLİK ASANSÖRDE MAHSUR KALAN 4'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ KURTARILDI
Son dakika gündem: AVCILAR'DA 4 KİŞİLİK ASANSÖRDE MAHSUR KALAN 4'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ KURTARILDI
Son dakika gündem: AVCILAR'DA 4 KİŞİLİK ASANSÖRDE MAHSUR KALAN 4'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ KURTARILDI
Son dakika gündem: AVCILAR'DA 4 KİŞİLİK ASANSÖRDE MAHSUR KALAN 4'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika gündem: AVCILAR'DA 4 KİŞİLİK ASANSÖRDE MAHSUR KALAN 4'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ KURTARILDI - Haberler
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