Auto Speed Magazine Haziran Sayısı Yayında! Auto Speed Magazine, Haziran 2020 tarihli 18.

Auto Speed Magazine, Haziran 2020 tarihli 18. sayısıyla web siteleri, Magzter, Turkcell Dergilik ve Vodafone Dergilik uygulamalarında yayına girdi.

Medicon Grup bünyesindeki tüm yayınlar gibi Auto Speed Magazine de iOS uygulamalasıyla AppStore'dan indirilebiliyor.

Auto Speed Magazine'in, kendi web sitesi ve YouTube kanalı dışında, instagram, facebook ve twitter üzerinden de geniş bir yayın ağı bulunuyor.