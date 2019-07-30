Audi Cup 2019: Real Madrid - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Audi Cup, Bayern Münih'in 100. kuruluş yılında, 2009'da başlatılan bir turnuvadır. Turnuvada Avrupa'nın önde gelen takımları yer alıyor. Real Madrid - Tottenham maçı ile başlayacak Audi Cup 2019 turnuvasında ev sahibi Bayern Münih ve Fenerbahçe yer alıyor. Maçları dünyanın dört bir yanında birçok ulusal kanal yayınlıyor. Peki Real Madrid - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Audi Cup 2019 turnuvasında Fenerbahçe, Bayern Münih, Real Madrid ve Tottenham Hotspur yer alıyor. Turnuvanın ilk maçında Real Madrid ile Tottenham karşılaşacak. Allianz Arena'da oynanacak Real Madrid - Tottenham maçı TSİ 19.00'da başlayacak ve Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu maçı ayrıca aşağıdaki ulusal kanallar da yayınlayacak.

Real Madrid - Tottenham maçını yayınlayan kanallar: ESPN, ZDF, İçtimai TV, Super Sport, Arena Sport,RMC Sport 1, Viasat Sports, SONY TEN 2, HUB Sports 2,Sport TV1, Fox Sports Go, Fox Sports 4, Astro Go, Astro SuperSport 2, Viaplay Denmark, TV3 Sport

AUDI CUP FİKSTÜRÜ

Günün ilk karşılaşmasında ise Real Madrid ile Tottenham, TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek. İkinci maçta Fenerbahçe, 75 bin kişi kapasiteli Allianz Arena'da gerçekleştirilecek Audi Kupası'ndaki ilk maçını Bayern Münih ile TSİ 21.30'da yapacak.

İlk günün kazanan takımları, 31 Temmuz Çarşamba günü final karşılaşmasında mücadele edecek. Birinci maçlarda mağlup olan ekipler ise üçüncülük mücadelesi yapacak.

Turnuvada her maç 90 dakika oynanacak ve beraberlik halinde doğrudan penaltı atışlarına gidilecek. Seyirciler, 2 günde 4 takımı izleme fırsatı bulacak. Bir bilet, aynı gün oynanan 2 maç için de geçerli olacak.

Bu arada karşılaşmalar, D-Smart'tan naklen yayınlanacak.

30 TEMMUZ SALI

TSİ 19:00 Tottenham-Real Madrid

TSİ 21:30 Bayern Münih-Fenerbahçe

31 TEMMUZ ÇARŞAMBA

TSİ 19:00 3.'lük maçı

TSİ 21:30 Final maçı