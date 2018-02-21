ATO Üyeleri Ticaret Ataşeleriyle Buluştu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin yangın yerine dönen bir coğrafyanın ortasında bir güven adası olarak, mağdurlara şefkat elini uzatarak varlığını muhafaza ettiğini bildirdi.

ATO'nun 5. Ticaret Ataşeleri Buluşması etkinliği ATO Meclis Başkanı Nuri Gürgür ve ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran'ın ev sahipliğinde Ankara Valisi Ercan Topaca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çok sayıda ülkenin ticaret ataşesi, diplomatlar, Türk siyaset ve iş dünyası paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Baran, Zeytin Dalı Harekatı'na dikkati çekerek, "Yangın olan bir çarşıda ticaret olmaz. Herkes kaçışırken kimse 'Ne alırım ne satarım' diye düşünmez. Kargaşa olan bir şehirde, ülkede ekonomiden söz edemezsiniz. Bu harekat, barış ve huzur için gerçekleştiriliyor. Evlerinden, yurtlarından kaçarak ülkemize sığınan yüzbinlerce insan huzur içinde ülkelerine dönebilsin diye yapılıyor bu harekat." diye konuştu.

Her şeyin başının sağlık ve güvenlik olduğunu ifade eden Baran, güvenlik olmadan ticaretin de olamayacağını, ekonomilerin gelişemeyeceğini vurguladı.

"Türkiye yangın yerine dönen bir coğrafyanın ortasında bir güven adası olarak, mağdurlara şefkat elini uzatarak varlığını muhafaza ediyor." diyen Baran, sınırların dışında yaşananlara rağmen dünyanın yok saydığı 3,5 milyona ulaşan Suriyeli mültecinin güven ve huzur içinde hayatlarını sürdürdüklerini kaydetti.

Tüm güvenlik güçlerinin sınırların içinde ve dışında tarihi bir mücadele sürdürürken iş dünyasının temsilcileri olarak, devletin milletin yanında, dimdik ayakta durduklarını, ekonomik cephede sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

-"İnşallah bu yıl doğrudan uçuşlara yenileri eklenecek"

Baran, Türkiye'nin, son 15 yılda dünyanın gözü önünde bir başarı hikayesi yazdığını, istikrarlı ekonomisi, uzun vadeli kalkınma stratejisi ve milli birlik şuuruyla hem çok önemli gelişme sergilediğini hem de dünya için model ve merkez bir ülke olduğunu belirtti.

Bunların, yangın yerine dönen bir coğrafyaya ve 15 Temmuz darbe girişimine rağmen başarıldığını dile getiren Baran, Türkiye'nin bugün geldiği noktada, küresel ekonomide daralmaların yaşandığı dönemde bile sürdürdüğü büyümesiyle, sürekli gelişen dış ticaret hacmiyle, ekonomik ve sosyal istikrarıyla, gerçekleştirdiği devasa projeleriyle, genç nüfusu, dinamik girişimcileri ile önemli fırsatlar barındıran bir ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin bu gelişimine damga vuran şehirlerden birinin de Ankara olduğunu ifade eden Baran, Başkentin devlet kurumlarının, bürokrasinin merkezi olduğunu ama aynı zamanda önemli bir ticaret, sanayi, eğitim ve sağlık şehri olarak öne çıktığını söyledi.

Ankara'nın yaklaşık 190 ülke ve serbest bölgeye ihracat yaptığına işaret eden Baran, küresel ve bölgesel sıkıntılara rağmen 2017 yılında 6,7 milyar dolarlık ihracat,12,5 milyar dolar ithalat gerçekleştirildiğini vurguladı.

Baran, bu rakamlarla şehrin Türkiye'nin beşinci büyük ihracatçısı, ikinci büyük ithalatçısı konumunda bulunduğunu, bu rakamların çok üzerinde bir potansiyelin olduğunu ve bunun için çalıştıklarını kaydetti.

Üyelerin yurt dışına kolayca seyahat edebilmesi, sağlık turizminin gelişmesi, yabancı yatırımcıların da Ankara'ya rahatlıkla gelebilmeleri için uçuş seferleri üzerinde ısrarla durduklarının altını çizen Baran, yaptıkları çalışmalar neticesinde, Paris, Frankfurt, Berlin ve Viyana'ya direkt seferler başlatıldığını hatırlattı.

Vatandaşların memnuniyeti ve doluluk oranlarının yüksek olmasının kendilerini yeni destinasyonlar istemek için yüreklendirdiğini belirten Baran, "İnşallah bu yıl doğrudan uçuşlara yenileri eklenecek." dedi.

Baran, Ankara'nın ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıyan Ankara Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Anonim Şirketi aracılığıyla Başkente uluslararası bir fuar alanı kazandırmaya yönelik çalışmalarının bu yıl hızlanacağının altını çizerek, "Fuar alanının tamamlanmasıyla, üreticilerimiz dünya pazarlarına kolaylıkla ulaşabilecek, yenilikleri takip edecek, ticaretlerini artırabilecekler. Ankara'nın çehresi değişecek." ifadesini kullandı.

ATO olarak ticari ilişkileri ileri taşımak için ellerinden geleni yapmaya, ticaret ataşeleriyle her zaman iş birliği içinde çalışmaya hazır olduklarını belirten Baran, "Ümit ediyorum ki bu buluşma, üyelerimize yeni iş imkanları ve kapıları açacak, ticari ilişkilerimizin artmasına katkıda bulunacaktır."diye konuştu.

Topaca da ticaret ve iş birliği ortamının daha fazla geliştirilmesi noktasında ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Ankara dönerini başkanlar kesti

Program sırasında konuklara Ankara'nın coğrafi işaret tescili almış "Ankara Simidi, Ankara tava ve Ankara Döneri" ikram edildi. Konuklara sunulan Ankara dönerini Vali Topaca, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve Baran kesti.

Otelin bahçesinde kurulan stantta kestiği döneri basın mensuplarına ikram eden Hisarcıklıoğlu, söz konusu ürünlerin Avrupa'da da tescil alması için başvurması halinde ATO'ya destek sözü verdi.