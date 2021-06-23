ATO Başkanı Baran: "Kosova ile ticareti milyar dolar düzeyine çıkarmak için hazırız"
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ATO Başkanı Baran: "Kosova ile ticareti milyar dolar düzeyine çıkarmak için hazırız"

ATO Başkanı Baran: 'Kosova ile ticareti milyar dolar düzeyine çıkarmak için hazırız'
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, tüm gelişmelere rağmen Türkiye ile Kosova arasındaki ticaretin istenilen seviyede olmadığını belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hala milyon dolar düzeyinde seyrediyor.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, tüm gelişmelere rağmen Türkiye ile Kosova arasındaki ticaretin istenilen seviyede olmadığını belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ticaret hala milyon dolar düzeyinde seyrediyor. Ticaretimizi en kısa sürede milyar dolar düzeyine ulaştırmak için ATO olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız." ifadesini kulandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı Fikrim Damka, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti.

Baran, buradaki konuşmasında, Kosova'nın da içinde yer aldığı Balkanlar'ın Türkiye'nin ekonomik ve siyasi politikaları açısından özel bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Kosova'nın bağımsızlığı ve ekonomik gelişimi, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan yolu Balkanlar'daki barış ve istikrarın temelini oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Coğrafi yakınlığa, Türk nüfusunun yoğunluğuna ve ilişkileri geliştirme niyetine rağmen Kosova ile Türkiye arasındaki ticaretin istenen seviyeye ulaşamadığına dikkat çeken Baran, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasındaki ticaret hala milyon dolar düzeyinde seyrediyor. Bu rakamla yetinmek mümkün değil. Ticaretimizi en kısa sürede milyar dolar düzeyine ulaştırmak için ATO olarak üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız."

Ankaralı iş insanlarına çağrı

Damka da Kosova'nın kalkınmasını hızlı ve sağlam yapabilmek için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve bu süreçte Türkiye'yi yanlarında gördüklerini ifade etti.

Ankaralı iş insanlarını Kosova'da yatırım yapmaya davet eden Damka, sanayi bölgeleriyle serbest bölgelere yatırım yapılması durumunda Kosova'nın bir üs olarak değerlendirilebileceğini ve buradan Avrupa ülkeleriyle ABD'ye kolaylıkla ihracat yapılabileceğini anlattı.

Damka, ülkesinde yatırım yapmak isteyenlere yer tahsisinin de aralarında bulunduğu destekler sağlandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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ATO Başkanı Baran: "Kosova ile ticareti milyar dolar düzeyine çıkarmak için hazırız" - Haberler Ekonomi
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