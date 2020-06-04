ATO Başkanı Baran'dan Kovid-19'la mücadelede "dijitalleşme" vurgusu Açıklaması Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, elektronik ortama taşıdıkları iş ve işlemlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından daha az etkilendiklerini belirterek, "Pandemi karşısında 'ticaretimizin bağışıklığını' dijitalleşerek güçlendiriyoruz.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, elektronik ortama taşıdıkları iş ve işlemlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından daha az etkilendiklerini belirterek, "Pandemi karşısında 'ticaretimizin bağışıklığını' dijitalleşerek güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Oda bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye'de pilot olarak seçilen Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğünün verdiği "ticaret sicil tasdiknamesi", "merkez nakli belgesi", "şube açılış belgesi" ve "iflas ve konkordato belgeleri", 14 Mayıs'tan itibaren ATO üyelerine elektronik ortamdan sağlanmaya başlandı.

Ticaret sicili belgelerini elektronik olarak almak isteyen ATO üyeleri, "https://mersis.gtb.gov.tr" internet adresi üzerinden giriş yaparak "belge başvuruları" alanından e-imzayla müracaat edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, salgınla mücadele sürecinde ticaretin devamlılığını sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

Baran, üyelerin ATO binasına gelmeden hizmet almalarını sağlamak ve işlerini hızlandırmak için internet üzerinden verilen belge sayısını artırmaya yönelik adımlara hız verdiklerini vurguladı.

Dijitalleşmenin önemini salgınla mücadele sürecinde daha iyi anladıklarını ifade eden Baran, "Elektronik ortama taşıdığımız iş ve işlemlerimizde salgından daha az etkilendik. Pandemi karşısında 'ticaretimizin bağışıklığını' dijitalleşerek güçlendiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA