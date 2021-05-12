Van'da hudut birlikleri tarafından 21 kilogram eroin ele geçirildi
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Van'da hudut birlikleri tarafından 21 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da hudut birlikleri tarafından 21 kilogram eroin ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Van'da hudut birliklerince 21 kilogram eroin ile kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Van'da hudut birliklerince 21 kilogram eroin ile kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan ve beraberlerinde 10 at bulunan 5 kişiye, Van Çaldıran'daki hudut birliklerinin müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, bölgedeki arama tarama faaliyetleri sonucu 30 bin 860 paket kaçak sigara ve 21 kilogram eroin ele geçirildiği kaydedildi.

Van'da hudut birlikleri tarafından 21 kilogram eroin ele geçirildi
Van'da hudut birlikleri tarafından 21 kilogram eroin ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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