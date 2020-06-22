Atlı jandarma, kaplumbağaların, sahillerin ve tarihin koruyucusu
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Atlı jandarma, kaplumbağaların, sahillerin ve tarihin koruyucusu

Atlı jandarma, kaplumbağaların, sahillerin ve tarihin koruyucusuANTALYA'nın Kemer ve Manavgat ilçelerinde atlı jandarma timleri, göreve başladı.

22.06.2020 09:21 | Son Güncelleme: 22.06.2020 09:32

Atlı jandarma, kaplumbağaların, sahillerin ve tarihin koruyucusu

ANTALYA'nın Kemer ve Manavgat ilçelerinde atlı jandarma timleri, göreve başladı. İyi derecede İngilizce bilen personelin görev aldığı atlı timler, sahillerde ve ören yerlerinde devriye görevi yapacak. Timler, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan deniz kaplumbağası yuvalarının korunmasına da destek verecek.

Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) Kemer ilçesine gelen atlı jandarma timi göreve başladı. 'Destan', 'Fırtına' ve 'Fora' adlı 3 at, subay ve astsubaydan oluşan 2 binici ve at bakıcısı 1 erle yaz mevsiminde günün belirli saatlerinde ilçedeki sahillerde ve ören yerlerinde devriye geziyor. İlk görev yeri Çıralı ve Olympos sahilleri olan atlı jandarma timleri, vatandaşa için güven verirken, neslinin tükenme tehlikesi olan caretta carettaların yuvalama alanı Çıralı Sahili'nde halka uyarılarda bulunuyor.

İYİ DERECEDE İNGİLİZCE BİLİYORLAR

Manavgat'ın Side başta olmak üzere turistik bölgelerinde de atlı jandarma timi, güvenliği sağlamak amacıyla göreve başladı. Nevşehir JAKEM'den geçici görevle gönderilen, Jandarma Üstçavuş Hatice Özbek ve Jandarma Çavuş Mehmet Ali Oflu'dan oluşan atlı tim, Side'ye geldi. Manavgat Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevlendirilen ve 'Başak' ile 'Polat' isimli 2 atın yer aldığı tim, turizm bölgelerinde güvenliğin sağlanması için 28 Eylül'e kadar görev yapacak. İyi derecede yabancı dil bilen binicilerden oluşan atlı jandarma timi, sahiller ve Titreyengöl bölgesindeki ormanlık alanlarla tarihi yerler gibi araçla girilemeyen yerlerde halkın ve turistlerin can ve mal güvenliğinin sağlanması için devriye görevinde bulunacak.

Atlı jandarma timi, ilk görev gününde Side sahil bölgesi, antik tiyatro, Side çarşısı ve Apollon Tapınağı'nda devriye görevi yaptı. Apollon Tapınağı önünde timi görenler ise atlara ilgi gösterdi ve fotoğraflar çektirdi.

Atlı jandarma, kaplumbağaların, sahillerin ve tarihin koruyucusu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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