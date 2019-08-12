Atletizm: Avrupa Takımlar Şampiyonası

12.08.2019 08:30

Türkiye, Avrupa Takımlar Atletizm Şampiyonası 1. Lig müsabakalarında 5. oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Norveç'in Sandnes kentinde üç gün süren yarışmalar sonunda ay-yıldızlılar, 40 branştaki 1. Lig müsabakalarında 245 puanla beşinci sırada yer aldı.

Organizasyonda 302 puana ulaşan Portekiz, 2021 için Süper Lig'e çıkan takım oldu. Müsabakaları Belarus 281 puanla ikinci, Norveç 269 puanla üçüncü, Hollanda ise 259 puanla dördüncü tamamladı.

11 takımlı 1. Lig'de son 4 sırada kalan Romanya, Macaristan, Slovakya ve Litvanya, cezalı Rusya ile 2. Lig'e geriledi.

Yarışmaların son gününde erkekler 4x400 metrede Batuhan Altıntaş, Yavuz Can, İlyas Çanakçı ve Yasmani Copello Escobar'dan oluşan milli takım, ilk sırayı elde etti. Ancak ay-yıldızlı takımın olduğu ikinci serideki dereceler, skor tabelasında oluşan problem nedeniyle açıklanamadı. Birinci ilan edilen Türkiye 11 puan aldı, ancak takımın derecesi tespit edilemedi.

Kadınlar gülle atmada milli sporcu Emel Dereli, 18,11 metre ile bu sezonki en iyi derecesine ulaşırken, ikinciliği elde etti.

Ersu Şaşma'dan 23 yaş altı Türkiye salon rekoru

Milli sporcu Ersu Şaşma, erkekler sırıkla atlamada 5,41 metrelik derecesiyle kendisine ait 23 yaş altı Türkiye salon rekorunu 1 santimetre geliştirdi.

Salonda gerçekleştirilen sırıkla atlama müsabakalarında üçüncü olan Ersu Şaşma, 5,41 metre atlarken, 5,46 metrede üç denemesinden sonuç alamadı.

Kadınlar sırıkla atlamada ise Buse Arıkazan, 4,31 metre ile yarışmayı beşinci bitirirken, kendisine ait 4,40 metrelik Türkiye rekorunun bir santimetre üzerinde başarılı olamadı.

Yarışmalarda Türk atletler, branşlara bakıldığında 4 birincilik, 3 ikincilik, 2 de üçüncülük elde etti.

Kaynak: AA