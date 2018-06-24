Atılgan Oyunu Yeşilyurt'ta Kullandı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Yaşar Atılgan, oyunu İslahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Şehit Süleyman Şen İlkokulu'nda kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Adayı Yaşar Atılgan, oyunu İslahiye ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde Şehit Süleyman Şen İlkokulu'nda kullanırken, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır da Nurdağı Çok Programlı Anadolu Lisesinde 1012 nolu sandıkta oyunu kulandı.

Nurdağı ilçesinde 98 sandık, 1'i engelli sandığı olmak üzere toplam 99 sandıkta 25 bin 635 seçmen sabah saat 08.00'de oy kullanmaya başladı. Katılımın yüksek olduğu ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, seçime katılımın hayli yüksek olduğu gözlendi.

Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, ilçe teşkilatı ile birlikte tüm sandıkları tek tek gezerek yetkililerden bilgiler aldı. Yıldırır, "24 Haziran seçimi ilçemize ve ülkemize hayırlı olsun" dedi. - GAZİANTEP