Atıl durumdaki evde erkek cesedi bulundu
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Atıl durumdaki evde erkek cesedi bulundu

ANTALYA'da madde bağımlıları tarafından mesken hale getirilen boş gecekonduda, Metehan Turhan (25) adlı gencin cansız bedeni bulundu.

22.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 22.02.2020 15:52
Atıl durumdaki evde erkek cesedi bulundu

ANTALYA'da madde bağımlıları tarafından mesken hale getirilen boş gecekonduda, Metehan Turhan (25) adlı gencin cansız bedeni bulundu. 

ilçesi Mahallesi 1170 Sokak'ta bulunan ve madde bağımlıları tarafından kullanılan boş gecekonduda, bir gencin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri, Metehan Turhan olduğu belirlenen gencin hayatını kaybettiğini tespit etti. Turhan'ın cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Kaynak: DHA
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