Atık tahtalar sokak köpeklerine "yuva" oldu

04.11.2019 08:20 | Son Güncelleme: 04.11.2019 08:20

Bursa'da arama kurtarma ekipleri, atık tahtaları sokak köpeklerinin barınabilmesi için kulübeye dönüştürdü.

Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ile ANDA arama kurtarma ekipleri, Her Eve Bir Pati Derneğine destek amaçlı atık tahtaları kulübeye dönüştürme kararı aldı.

Bunun üzerine derneğin merkez Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'ndeki barınağında bir araya gelen yaklaşık 35 kişi, sokak köpeklerinin özellikle kışın soğuk havalarda barınabilmesi için kulübeler inşa etti.

Gün sonunda bitirilen yaklaşık 15 kulübe, sokak köpeklerinin yoğunlukta olduğu bölgelere bırakıldı.

"Bizim amacımız onlara el uzatabilmek"

Her Eve Bir Pati Derneği Başkanı Emre Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık 400 terk edilmiş köpeğe barınaklarında baktıklarını söyledi.

Dışarıda bu sayının çok daha fazla olduğunu ve bunu bildikleri için bu etkinliği düzenlediklerini belirten Demir, arama kurtarma ekiplerinin kendilerine destek vermesinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

İnsanların çok kolay bir şekilde hayvan sahibi olduğunu ve aynı şekilde de terk ettiğini vurgulayan Demir, şöyle konuştu:

"Bizim amacımız onlara el uzatabilmek, kırsalda insanlar tarafından şikayet edilip kötü yerlere bırakılan hayvanlara yardım edebilmek. Terk edildikleri zaman hiçbir şekilde yemek bulamıyorlar, barınma ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Az da olsa onlara el uzatmak istiyorduk. Atık tahtaları 'ne yapalım?' diye düşünürken tekrar geri dönüşüme kazandıralım dedik. Bunlarla yaptığımız kulübelerin tamamını doğaya bırakacağız. Kışın gelmesiyle beraber sokaklara bıraktığımız mamalar ıslanıyor ve ziyan oluyor. Bu kulübelerle beraber hem mamalar ziyan olmayacak hem de dostlarımız barınacak."

NAK üyesi Pınar Bulmuş da ANDA'nın kendilerine destek olduğunu ve el ele vererek bu çalışmayı ortak yürüttüklerini anlatarak, "Amacımız sokakta kalan köpeklere el uzatabilmek. Dernekler olarak bir araya gelerek bu etkinlikte yer aldığımız için mutluyuz." dedi.

Kaynak: AA