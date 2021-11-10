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ATATÜRK, BURDUR'DA ANILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

BURDUR (DHA) - BURDUR'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Burdur'daki ilk tören Mehmet Akif Ersoy Üniveristesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda yapıldı. Törene Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Yavuz Çankaya, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, MAKÜ Rektörü Adem Korkmaz İLe kamu kurumu temsilcileri katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma programı daha sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda, Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin hazırladığı anma etkinliği ile devam etti. Etkinlikte öğrenciler Ataya Saygı oratoryosunu sundu. 10 Kasım nedeniyle il genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

ATATÜRK, BURDUR'DA ANILDI

ATATÜRK, BURDUR'DA ANILDI

ATATÜRK, BURDUR'DA ANILDI

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