ATAŞEHİR'DE KAÇAK SİLAH İMAL EDİP PİYASAYA SÜREN 2 ŞÜPHELİ, YAKALANDI
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ATAŞEHİR'DE KAÇAK SİLAH İMAL EDİP PİYASAYA SÜREN 2 ŞÜPHELİ, YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ATAŞEHİR'de kaçak silah imalat edip, piyasaya süren 2 şüpheli yakalandı.

ATAŞEHİR'de kaçak silah imalat edip, piyasaya süren 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araçlarında ve Pendik'te bulunan imalathanede yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, çok sayıda fişek ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. İmalathaneye baskın anı, kameraya kaydedildi.

Polis ekipleri, yasa dışı silah ticaretine yönelik çalışmalar kapsamında O.K. isimli bir kişinin silah imalatı yapıp N.A., isimli kişi aracılığıyla piyasaya sürdüğü bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, dün akşam saat 19.00'da N.A.'yı, Ataşehir İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi'nde otomobilinde yakalayıp, gözaltına aldı. Otomobilde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekipleri, O.K.'yi de Maltepe Altayçeşme Mahallesi'nde yakaladı.

O.K.'nin Maltepe'de bulunan evi ile Pendik Kavakpınar Mahallesi'ndeki kaçak silah imalathanesinde yapılan aramalarda, 8 ruhsatsız silah, 1 kurusıkı tabanca, 33 fişek, 30'ar icra yayı, icra mili ve silah pimi, 10 boş şarjör, 15 namlu ele geçirildi. Baskın kameralarca görüntülendi. Gözaltına alınan N.A. ve O.K., bugün adliyeye sevk edildi.

ATAŞEHİR'DE KAÇAK SİLAH İMAL EDİP PİYASAYA SÜREN 2 ŞÜPHELİ, YAKALANDI
ATAŞEHİR'DE KAÇAK SİLAH İMAL EDİP PİYASAYA SÜREN 2 ŞÜPHELİ, YAKALANDI
ATAŞEHİR'DE KAÇAK SİLAH İMAL EDİP PİYASAYA SÜREN 2 ŞÜPHELİ, YAKALANDI
ATAŞEHİR'DE KAÇAK SİLAH İMAL EDİP PİYASAYA SÜREN 2 ŞÜPHELİ, YAKALANDI
ATAŞEHİR'DE KAÇAK SİLAH İMAL EDİP PİYASAYA SÜREN 2 ŞÜPHELİ, YAKALANDI
ATAŞEHİR'DE KAÇAK SİLAH İMAL EDİP PİYASAYA SÜREN 2 ŞÜPHELİ, YAKALANDI
ATAŞEHİR'DE KAÇAK SİLAH İMAL EDİP PİYASAYA SÜREN 2 ŞÜPHELİ, YAKALANDI
ATAŞEHİR'DE KAÇAK SİLAH İMAL EDİP PİYASAYA SÜREN 2 ŞÜPHELİ, YAKALANDI
ATAŞEHİR'DE KAÇAK SİLAH İMAL EDİP PİYASAYA SÜREN 2 ŞÜPHELİ, YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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