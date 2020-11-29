Ataşehir'de iş yeri yangını
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Ataşehir'de iş yeri yangını

29.11.2020 10:25 | Son Güncelleme: 29.11.2020 10:46

Ataşehir'de bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ataşehir'de bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi G 61 Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinin havalandırma bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan '10 milyon liralık Mercedes ile geliyor' eleştirisine yanıt
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan "10 milyon liralık Mercedes ile geliyor" eleştirisine yanıt
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Çöl tozları geliyor ama bu kez uyarı çok ciddi! 'Vaka sayıları tahminden fazla artabilir'
Çöl tozları geliyor ama bu kez uyarı çok ciddi! "Vaka sayıları tahminden fazla artabilir"

İş makineleriyle kapalı olan havalandırma bölümü, söküldü. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İş yerinde maddi hasar oluşurken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Ataşehir'de iş yeri yangını
Ataşehir'de iş yeri yangını
Ataşehir'de iş yeri yangını
Ataşehir'de iş yeri yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

İlgili Haberler

İstanbul'da iş yeri yangını
İstanbul'da iş yeri yangını
Son dakika haberleri | İş yerinde yangın
Son dakika haberleri | İş yerinde yangın
Son dakika... Ankara'da iş yerinde yangın
Son dakika... Ankara'da iş yerinde yangın
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Osman Kavala Cevdet Yılmaz Devlet Bahçeli
Magazin İrem Derici Seren Serengil Burcu Esmersoy İbrahim Büyükak
Spor Orhun Ene Ozan Tufan Mbaye Diagne Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Bursa İsrail Nükleer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ataşehir'de iş yeri yangını - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 10:46:17. #1.15#
title