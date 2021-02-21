Atalarından kalan peynir helvasını geleneksel tarifiyle 4 kuşaktır üretiyorlar

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde asırlardır yapılan peynir helvası, imalatçı şirketlerden biri tarafından 4'üncü kuşak olarak sürdürülüyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde asırlardır yapılan peynir helvası, imalatçı şirketlerden biri tarafından 4'üncü kuşak olarak sürdürülüyor.

Gelibolu'da yaklaşık 1 asırdır helva imal eden Gel-Süt şirketi, geleneksel tatlıyı aynı malzemeleri kullanarak üretiyor.

Büyük dedesinin başlattığı peynir helvası üretimine devam eden şirketin üretim sorumlusu Emir Üstün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tatlının imalat sürecini anlattı.

Gelibolu yöresindeki helvanın, yapılışı itibarıyla bilinenlerin aksine daha farklı bir form ve lezzete sahip olduğunu belirten Üstün, bu nedenle ilçede üretilen helvaların daha çok rağbet gördüğünü ifade etti.

Ailesinin 4'üncü kuşak temsilcisi olarak kalite ve lezzetten asla ödün vermeden aralıksız üretim yaptıklarını kaydeden Üstün, "Gelibolu'nun peynir helvasını tamamen el emeğiyle, hiçbir makine ve ekipman kullanmadan, özel olarak yaptırılan bakır kazanlarda üretiyoruz. Bu üretim safhasında hiçbir katkı maddesi kullanılmıyor. Helvanın içindeki tuzsuz peynir ve tereyağını da kendimiz üretiyoruz." dedi.

Emir Üstün, üretim safhasının ilçeye bağlı köylerden sabah erken saatte toplanan sütlerin hazırlanmasıyla başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Sabah ilk olarak köylerden sütlerimizi topluyoruz. Bu sütlerden yine helvada kullanacağımız tuzsuz peynirimizi üretiyoruz. Peynir hazırlandıktan sonra ise helvanın üretim aşaması başlıyor. Peynirimizi yaklaşık 1 saat, özel hazırlattığımız kazanlarımızda kıvam haline getiriyor, ardından içine unumuzu, yine kendi üretimimiz olan tereyağımızı koyup tekrar karıştırıyoruz. Son olarak helvamıza şeker ilave edip tüm malzemenin karışmasına devam ediyoruz. Tüm bu işlemler yaklaşık 2 saat kadar sürüyor. Helvamızda kesinlikle katkı maddesi yok."

Gelibolu'nun fethinden sonra yapılmaya başlandığı belirtilen peynir helvasını, geleneksel tarifindeki malzemelerle ürettiklerini bildiren Üstün, helvanın en fazla 10 günde tüketilmesi gerektiğini dile getirdi.

Üstün, Gelibolu'nun meşhur peynir helvasını, başka bölgelerde peynir helvası ya da peynir tatlısı olarak anılan ürünlerden ayıran en önemli unsurun içinde irmik ve yumurta gibi ilave ürünler bulunmaması olduğunu vurguladı.

İsim olarak karıştırılan bu mamulün tadına bakıldığında lezzet olarak daha farklı bir his verdiğine işaret eden Üstün, bunun da Gelibolu'nun tarihi peynir helvasının spesifik bir özelliği olarak ortaya çıktığını aktardı.

"Yazın 1 ton, kışın ise 400-500 kilogramlık üretimimiz var"

Günlük 3 ton süt işleme kapasiteleri bulunduğunu dile getiren Üstün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu 3 ton sütün yarısını helva üretimimizde kullandığımız tuzsuz peynir üretiminde kullanıyoruz. Yaz aylarında günlük 1 ton, kış döneminde ise 400-500 kilogramlık helva üretimimiz var. Bunların dışında yine bölge sütlerinin kullanılmasıyla inek peyniri, inek ve keçi sütünden yapılmış peynir, tereyağı ve yaz helvası üretimimiz mevcut. Ailenin 4. kuşak temsilcisi ve şu an 20 yaşında bir yönetici olarak geleneksel bir lezzeti insanlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyorum. 7 yaşından bu yana da babamın yanında, tezgahın başındayım. 13 yıldır bir nevi sektörün içindeyim diyebilirim. Bu da çok önemli. Dedelerimizin tarifini uygulamak, her gün helva yapılırken malzemelerin koyuluş sırasını izlemek çok keyifli."

Şu anda 4 şubelerinin bulunduğu bilgisini veren Emir Üstün, 20 personelle hizmet verdiklerini, kargo yoluyla da Türkiye'nin 81 iline gönderim sağladıklarını sözlerine ekledi.

30 yıldır bakır kazanın başında üretime katkı sağlayan helva ustası İsmail Köse, "Bu helva el emeği ile üretiliyor. Makine kullanılmıyor. O nedenle lezzetinin bir bölümü bundan kaynaklı. Çok meşakkatli bir üretim süreci var. Tamamen el ve bilek gücünüz ile önce peyniri hazırlıyoruz, ardından unu, yağı ve şekeri katıp helvamızı hazır hale getiriyoruz. Bunun ardından helvamız satışa hazır hale geliyor." diye konuştu.

"Yolumuzu değiştirip buraya geliyoruz"

Gelibolu'nun peynir helvasını severek tükettiklerini belirten Nagihan Terzioğlu ise çoğu zaman sadece bu lezzet için yollarını değiştirdiklerini bildirdi.

Özellikle İzmir'den İstanbul'a geçerken Gelibolu'ya uğradıklarını anlatan Terzioğlu, "Lezzeti muazzam bir helva. Klasik bir şekilde üretildiğini biliyoruz. İçinde katkı yok. Bu nedenle severek tüketiyoruz. Umarım kalitesi aynı şekilde devam eder." ifadelerini kullandı.

Dilek Durmaz da misafirlerine ikram için Gelibolu peynir helvasını tercih ettiklerini, ayrıca imalatçı firmadan alıp kargoyla çok uzak illere tanıdıklarına gönderdiklerini dile getirerek, "Çok ağır olmayan bir lezzet. Yazın dondurma ile daha keyifli oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Akay