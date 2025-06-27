Dövüş sporlarının sevilen ismi Avatar Atakan Arslan'ın yaşı, memleketi ve mesleğiyle ilgili detaylar sosyal medyada sıkça gündeme geliyor. "Avatar Atakan aslında kimdir, ne iş yapıyor?" soruları, hayranlarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, Atakan Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? Avatar Atakan profesyonel boksör mü, ne iş yapıyor? İşte, merak edilenler…

ATAKAN ARSLAN KİMDİR?

Kick Boks ve Muay Thai branşlarında Türkiye'ye önemli zaferler kazandıran Çağan Atakan Arslan, ringlere dönüşünü sosyal medya üzerinden duyurdu. Uzun süredir profesyonel müsabakalara ara veren başarılı sporcu, yaptığı açıklamayla yeniden dövüşe hazır olduğunu belirtirken, bu gelişme kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Paylaştığı maç duyurusuyla birlikte hem kariyeri hem de özel hayatı yeniden gündeme geldi.

Atakan Arslan kimdir

1989 yılında Sivas'ta doğan Atakan Arslan, küçük yaşlarda başladığı spor hayatında kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Özellikle ringdeki agresif ve kararlı tarzı sayesinde ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılar elde etti. Kick Boks ve Muay Thai disiplinlerinde uzmanlaşan Arslan, 2011 yılında Özbekistan'da düzenlenen IFMA Muay Thai Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu unvanını aldı. 2016 yılında ise Hollandalı rakibi Marco Pique ile karşılaşarak kemerini başarıyla korudu.

Atakan Arslan kaç yaşında

2016 yılında katıldığı Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasında "Avatar Atakan" lakabıyla adından söz ettirdi. Yarışma boyunca gösterdiği azim, disiplin ve sportmenlik sayesinde büyük bir hayran kitlesi edindi ve sezonu şampiyonlukla tamamladı.

Spor kariyerinin yanı sıra çeşitli televizyon projelerinde de yer alan Atakan Arslan, oyunculuk performansıyla da dikkat çekti. Hem sporda hem de ekranda iz bırakmayı başaran Arslan, çok yönlü kimliğiyle öne çıkıyor.

Avatar Atakan profesyonel boksör mü, ne iş yapıyor

"Avatar Atakan geri dönüyor" etiketiyle paylaştığı açıklama, kısa sürede sosyal medyada trend olurken, dövüş sporlarına ilgi duyan kesimde büyük bir heyecan yarattı. Sporseverler, Atakan'ın yeni mücadelelerinde nasıl bir performans sergileyeceğini merakla bekliyor.

Atakan Arslan evli mi

ATAKAN ARSLAN EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Dövüş sporlarının sevilen ismi Çağan Atakan Arslan, namıdiğer Avatar Atakan, yalnızca ringdeki başarılarıyla değil, aile yaşantısıyla da merak konusu olmaya devam ediyor. Ünlü sporcu, 2017 yılında iç mimar Serap Korkmaz ile dünyaevine girdi. Evliliklerini gözlerden uzak, sade bir yaşamla sürdüren çiftin mutlulukları çocuklarıyla taçlandı. 2018 yılında oğulları Leon Aslan Arslan, 2023 yılında ise kızları Zenia Arslan dünyaya geldi. Ailesine olan bağlılığıyla da tanınan Arslan, sosyal medya paylaşımlarında zaman zaman çocuklarıyla geçirdiği anlara da yer veriyor.