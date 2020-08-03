Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 692 bin 894'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
03.08.2020 11:10 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:52

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 692 bin 894'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 38 bin 176'ya yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 280 bin 29'a yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 692 bin 894'e yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi sayısı 280 bin 29'a yükselirken; toplam ölü sayısı 5 bin 984 olarak raporlandı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 248 bin 873 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 1 MİLYON 807 BİN 222Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 807 bin 222'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 38 bin 176 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 188 bin 389 kişinin ise iyileştiği açıklandı.SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 52 BİN 825Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 52 bin 825'e ulaşırken; toplamda 46 bin 926 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 111 BİN 455Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 5 bin 236 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 111 bin 455 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 68 bin 975 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 103 BİN 185 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 103 bin 185 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 65 bin 557 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 2 bin 59 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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