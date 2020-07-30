Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
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Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 670 bin 288'e yükseldi.

Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı
30.07.2020 09:21 | Son Güncelleme: 30.07.2020 09:53

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 670 bin 288'e yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 35 bin 35'e yükselirken; Pakistan'da ise son 24 saatte 1114 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 663 bin 540'a yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında enfekte kişi son 24 saatte 1114 artarak, toplam enfekte kişi sayısı 277 bin 402'ye yükselirken; son 24 saatte virüs nedeniyle 32 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 5 bin 924'e çıktı. Öte yandan ülkede enfekte kişilerin arasından 246 bin 131 kişinin de iyileştiği belirtildi.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 1 MİLYON 587 BİN 982Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 1 milyon 587 bin 982'ye ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 35 bin 35 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 1 milyon 22 bin 565 kişinin ise iyileştiği açıklandı.SİNGAPUR'DA VAKA SAYISI 51 BİN 531Singapur'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 51 bin 531'e ulaşırken; toplamda 46 bin 98 kişinin iyileştiği bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise son 24 saatte değişmeyerek 27 olarak kalmaya devam etti.ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 104 BİN 432Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 975 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 104 bin 432 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 62 bin 138 kişinin iyileştiği açıklandı.FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 85 BİN 486 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 85 bin 486 kişi enfekte oldu ve bunların arasından 26 bin 996 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle toplamda 1962 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: DHA

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