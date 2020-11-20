Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği liderlerinden "serbest ticaret" vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar gören ekonomileri canlandırmak amacıyla "serbest, açık ve ayrımcı olmayan ticaret ile yatırımlar" için birlikte çalışma taahhüdünde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar gören ekonomileri canlandırmak amacıyla "serbest, açık ve ayrımcı olmayan ticaret ile yatırımlar" için birlikte çalışma taahhüdünde bulundu.

APEC'in bu yılki zirvesi, Malezya'nın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleşti.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aralarında bulunduğu APEC liderleri, Kovid-19 salgınından zarar gören ekonomileri canlandırmak amacıyla "serbest, açık ve ayrımcı olamayan ticaret ile yatırımlar" için çalışma sözü verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın söz konusu toplantıda, ABD'nin Kovid-19 salgınından etkilenen ekonominin benzeri görülmemiş toparlanmasının, inşasının yanı sıra güçlü ekonomik büyüme yoluyla Hint-Pasifik bölgesinde barışı ve refahı teşvik etme taahhüdünü yinelediği aktarıldı.

Açıklamada, Trump ve APEC liderlerinin 20 yıl için serbest ve adil ticareti APEC gündeminin odağı haline getirecek "APEC Putrajaya Vizyonu 2040"ı onayladığı kaydedildi.

Ayrıca Trump'ın toplantıda güvenli ve etkili Kovid-19 aşılarının başarılı şekilde geliştirilmesi de dahil olmak üzere ABD'nin küresel sağlıktaki liderliğini vurguladığı belirtildi.

Öte yandan, APEC toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, "Böylesine zorlu bir zamanda ekonomik iyileşmeyi sağlamak için serbest, açık, adil, ayrımcı olmayan, şeffaf ve öngörülebilir bir ticaret ile yatırım ortamının öneminin farkındayız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, bölgeyi güçlü, dengeli, kapsayıcı, sürdürülebilir, yenilikçi ve güvenli ekonomik büyüme ile birlikte toparlanma yolunda ilerletmekte kararlı olunduğu vurgulandı.

Avustralya, Brunei, Kanada, Endonezya, Japonya, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayland ve ABD tarafından 1989'da kurulan APEC Forumu, bölgedeki ticaret ile yatırımları serbestleştirme ve ekonomilerin entegrasyonunu sağlamak üzere ticari bağlantıların kolaylaştırılmasını amaçlıyor.

Çin, Hong Kong ve Tayvan'ı 1991'de, Meksika ve Papua Yeni Gine'yi 1993'te, Şili'yi 1994'te ve Peru, Rusya ile Vietnam'ı 1998'de üyeliğe kabul eden APEC'in bünyesinde 21 ekonomi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin