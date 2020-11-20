Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği liderlerinden "serbest ticaret" vurgusu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği liderlerinden "serbest ticaret" vurgusu

20.11.2020 22:29 | Son Güncelleme: 20.11.2020 22:33
Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği liderlerinden

ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar gören ekonomileri canlandırmak amacıyla "serbest, açık ve ayrımcı olmayan ticaret ile yatırımlar" için birlikte çalışma taahhüdünde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da aralarında bulunduğu Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından zarar gören ekonomileri canlandırmak amacıyla "serbest, açık ve ayrımcı olmayan ticaret ile yatırımlar" için birlikte çalışma taahhüdünde bulundu.

APEC'in bu yılki zirvesi, Malezya'nın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle gerçekleşti.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aralarında bulunduğu APEC liderleri, Kovid-19 salgınından zarar gören ekonomileri canlandırmak amacıyla "serbest, açık ve ayrımcı olamayan ticaret ile yatırımlar" için çalışma sözü verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın söz konusu toplantıda, ABD'nin Kovid-19 salgınından etkilenen ekonominin benzeri görülmemiş toparlanmasının, inşasının yanı sıra güçlü ekonomik büyüme yoluyla Hint-Pasifik bölgesinde barışı ve refahı teşvik etme taahhüdünü yinelediği aktarıldı.

Açıklamada, Trump ve APEC liderlerinin 20 yıl için serbest ve adil ticareti APEC gündeminin odağı haline getirecek "APEC Putrajaya Vizyonu 2040"ı onayladığı kaydedildi.

Ayrıca Trump'ın toplantıda güvenli ve etkili Kovid-19 aşılarının başarılı şekilde geliştirilmesi de dahil olmak üzere ABD'nin küresel sağlıktaki liderliğini vurguladığı belirtildi.

Öte yandan, APEC toplantısının ardından yapılan ortak açıklamada, "Böylesine zorlu bir zamanda ekonomik iyileşmeyi sağlamak için serbest, açık, adil, ayrımcı olmayan, şeffaf ve öngörülebilir bir ticaret ile yatırım ortamının öneminin farkındayız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, bölgeyi güçlü, dengeli, kapsayıcı, sürdürülebilir, yenilikçi ve güvenli ekonomik büyüme ile birlikte toparlanma yolunda ilerletmekte kararlı olunduğu vurgulandı.

Avustralya, Brunei, Kanada, Endonezya, Japonya, Malezya, Yeni Zelanda, Filipinler, Singapur, Güney Kore, Tayland ve ABD tarafından 1989'da kurulan APEC Forumu, bölgedeki ticaret ile yatırımları serbestleştirme ve ekonomilerin entegrasyonunu sağlamak üzere ticari bağlantıların kolaylaştırılmasını amaçlıyor.

Çin, Hong Kong ve Tayvan'ı 1991'de, Meksika ve Papua Yeni Gine'yi 1993'te, Şili'yi 1994'te ve Peru, Rusya ile Vietnam'ı 1998'de üyeliğe kabul eden APEC'in bünyesinde 21 ekonomi bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

İlgili Haberler

Endonezya'nın Türkiye Büyükelçisi İqbal: ' Yatırımcıların Asya Pasifik'e yatırım yapmaları için Antalya'dayız'
Endonezya'nın Türkiye Büyükelçisi İqbal: " Yatırımcıların Asya Pasifik'e yatırım yapmaları için Antalya'dayız"
15 ülke arasında dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması
15 ülke arasında dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşması
Sadıkoğlu'ndan istihdama ve ihracata odaklanma vurgusu
Sadıkoğlu'ndan istihdama ve ihracata odaklanma vurgusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Lütfi Elvan Nikol Paşinyan Süleyman Soylu
Magazin Kutsi Şener Şen Berk Oktay Deniz Seki
Spor Ozan Kabak Fatih Terim Şenol Güneş Sebastian Vettel Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk Kasım Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği liderlerinden "serbest ticaret" vurgusu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.11.2020 22:40:35. #1.15#
title