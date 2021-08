Aşure günü ne yapılır? Aşure günü yapılacak ibadetler! Aşure günü neden alışveriş yapılmalı?

Peygamber Efendimizin, Mekke'den Medîne'ye hicretinin başlangıç kabul edildiği seneye "Hicrî Yıl" adı verilir. Muharrem ayının başlangıcı olan bugün hakkında "Aşure günü ne yapılır? Aşure günü yapılacak ibadetler!" başlıklarına yanıt aranıyor.

Aşure günü ne yapılır? sorusunun yanıtı Muharrem ayına girmemizle beraber araştırılan konular arasında yer alıyor. İslam alemi için oldukça önemli olan tarihler arasında yer alan Muharrem ayını ibadetlerle geçirmek isteyenler "Aşure günü ne yapılır? Aşure günü yapılacak ibadetler nedir?" sorularının yanıtları merak ediliyor.Aşure günü neden alışveriş yapılmalı?

AŞURE GÜNÜ NE YAPILIR?

9 Ağustos 2021 tarihinde başlayan Hicri yılbaşıyla birlikte Muharrem ayı başlıyor. Burada, ayın hareketi esas tutulduğu için, "Hicrî-Kamerî Sene" veya "Sene-i Kameriyye" de denir. Hicri takvim, Miladi takvim gibi 12 ay esasına dayanır. Hicri takvimin başlangıcı Muharrem ayı, sonu ise Zilhicce ayıdır.

MUHARREM AYI NEDİR? FAZİLETİ!

Muharrem ayı Haram aylardan biridir. Bu ayrıcalığı "Muharrem" adından da fark etmek mümkündür. Zira "muharrem" kelimesi, "haram kılınmış", "hürmete layık" anlamlarına gelmektedir. Kısacası "haram aylar" uygulamasının genel adı, anlam itibarı ile bu aya özel bir ad olarak verilmiştir. Bu nedenle İslam dünyasında bu aya büyük önem verilir. Bu ayda oruçlar tutulup dualar edilir. Özellikle Aşure günü bu aya duyulan hürmeti katbekat arttırmaktadır.

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem ayının ilk günü, 9. , 10. ve 11. günü, Aşure günü oruç tutmak faziletlidir. Ancak bugünler dışında da oruç tutulabilir. Hz. Peygamber'in aşure gününde devamlı olarak oruç tuttuğu rivayet edilmiştir. Fakat sadece o günde oruç tutulması doğru görülmemiş, bunun yanında bir önceki veya bir sonraki günün de oruçlu geçirilmesi tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber aşure orucunu da tavsiye etmiş, kezâ receb, zilkade, zilhicce ve muharrem aylarında üç gün oruç tutulmasını öğütlemiştir. Bu üç günün muharrem ayındaki uygulaması aşuredan önceki gün, aşure günü ve aşureden sonraki gün şeklindeydi. Bilindiği gibi aşure günü muharremin 10. günüdür.

MUHARREM AYINDA OKUNACAK DUALAR

Namazdan sonra 11 defa:

La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey'in kadir.

11 İstiğfarı şerif, 11 Salavatı şerife okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.

Muharrem ayının birinci günü aşağıdaki dua 3 defa okunacaktır:

Bismi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm "Ve sallâ'llâhu 'alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve sellem. Allâhümme ente'l-ebediyyü'l-kadîmü'l-evvelü ve 'alâ fazlike'l- 'azîmi ve cûdike'l- 'amîmi'l- mu'avveli ve hâzâ 'âmun cedîdün kad akbele nes'elüke'l-'ısmete fîhi mine'ş-şeytâni ve evliyâihi ve cünûdihi ve'l-'avne 'alâ hâzihi'n-nefsi'l-emmâreti bi's-sûi ve'l-iştiğâli bi-mâ yukarribunî ileyke zülfâ yâ zê'l-celâli ve'l-ikrâmi ve sallâ'llâhu 'alâ muhammedini 'n-nebiyyi'l-ümmiyyi ve 'alâ âlihi ve ashâbihi't- tayyibîne't- tâhirine ve'l-hamdü li'llâhi rabbi'l-'âlemîn."

Türkçe Anlamı:

Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz'e, âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Ey evveli ve sonu olmayan Allâh'ım! Senden bu yeni yılda büyük ihsânın hürmetine, Senin her şeyi kaplayan, güvenilen varlığın hürmetine, bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Kötülüğü emreden şu nefsimize karşı bize yardım et. Ey celâl ve ikram sâhibi Rabbim! Sana yaklaştıracak meşgûliyetlerde bize yardım et. Ümmî Nebî Hazret-i Muhammed (s.a.v.)'e, O'nun pak âline ve ashâbına salât ve selâm olsun. Hamd âlemlerin Rabbi olan Allâh'a mahsûstur.

365 defa Âyete'l-kürsi okunacak, 1000 defa İhlas-ı şerîf okunacak, 1 def'a Zümer sûresi okunacak. Bütün bunların sonunda 1 defa: "Allâhümme yâ muhavvile'l-havli ve'l-ahvâli havvil hâlenâ ilâ ahseni'l-hâl" denilecek.

MUHARREM'İN 1. VE 10. GÜNLERİNDE OKUNACAK DUÂ

Her kim Muharrem ayının ilk on gününde, özellikle birinci ve onuncu Aşûra günleri sabahleyin üç kere bu duâyı okursa Allah Zü'l-celâl Hazretlerinin o kimseyi tâ gelecek senenin Muharrem ayına kadar cemî' belâlardan emîn ve muhafaza buyuracağı rivâyet olunmaktadır.

"Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Allah (c.c) Efendimiz Muhammed'e âline ve ashâbına salât u selâm eylesin! Allah'ım! Sen ebedîsin, Kadîm'sin, Evvel'sin. Fazl u ihsânın çok yücedir. Her şeyi kaplayan ve her şeyin sığınağı olan cömertliğin çok yücedir. Yeni yıl gelmiş bulunuyor. Bu sene içinde bizi şeytandan, onun dostlarından ve ordularından korumanı istiyoruz. Şu dâimâ kötülüğü emreden nefse karşı yardımını istiyoruz. Sana yaklaştıracak şeylerle meşgul olabilmem için yardımını istiyorum, ey Celâl ve İkrâm Sâhibi olan Allah'ım! Allah, ümmî nebî Efendimiz Muhammed'e, âline, mübarek ve temiz ashâbına salât eylesin! Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur."

AŞURE GÜNÜ NE YAPILIR?

Aşure gününün bir gün öncesinde veya sonrasında oruç tutmak sünnettir. Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a) İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a) Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a) Aşure gününde alışveriş yapmak da bolluk ve bereket getirir. Özellikle çok taneli ürünler alınabilir. Nohut, fasulye gibi. O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur. Namaz Kılınmalı- Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rek'at namaz kılınır. Çoluk çocuğunu sevindirmek! Hadis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki) Gusül alınmalı. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a) Dua Okunmalı, 10 defa şu dua okunur: