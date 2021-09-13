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Asterigos PS5, PS4 ve PC İçin Çıkış Yapacak

SaveButonu - Haberler | Gamegar
Asterigos PS5, PS4 ve PC İçin Çıkış Yapacak

asterigos

Acme Gamestudio tarafından geliştirilen aksiyon rol-yapma oyunu Asterigos 2022 yılında PlayStation konsolları ve PC için çıkış yapacak.

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Acme Gamestudio tarafından geliştirilen aksiyon rol-yapma oyunu Asterigos 2022 yılında PlayStation konsolları ve PC için çıkış yapacak.

Acme Gamestudio paylaştığı trailer ile Asterigos'un PlayStation konsollarına ve PC'ye çıkacağını duyurdu. Daha çok sinematik ağırlıklı olan trailer, içinde oynanış görüntüleri de barındırmakta. Oyun ilk olarak 2022 baharında Playstation 4 ve PC'ye, aynı senenin sonbaharında da Playstation 5'e gelecek. Oyunun çıkış yapacağı dönemler açıklansa da, çıkış günüyle alakalı kesin bir bilgi verilmedi.

Unreal Engine 4'ten güç alan Asterigos'da keşif önemli bir yer tutacak. Antik Roma temalı ve Antik Yunan şehirlerinden güçlü izler ve esintiler taşıyan bir şehirde geçecek oyunda, gizemli olaylara tanık olacak, seçimler yapacak ve düşmanlarla savaşacağız. İçinde barındırdığı kılıç-kalkan, hançer, mızrak, çekiç, asa ve bilezik gibi oldukça farklı silahlarla oyunun dövüş sistemini özelleştirebilecek, kendimize uygun savaş stilleri yaratabileceğiz.

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Oyunda bunun yanı sıra hikaye ve anlatım da önemli yer tutuyor. Hilda isimli ana karakterimizin babasını bulmak için lanetli bir şehre gidişini konu alan oyunda, seçimler de bir o kadar önemli. Hilda bu yolculukta şehrin yükselişini ve düşüşünü görecek, arkasındaki gizemli geçmişi öğrenecek ve bütün krallığın kaderini belirleyecek seçimler yapacak.

2016'da kurulan Acme Gamestudio tarafından geliştirilen Asterigos 2022 yılında PlayStation konsolları ve PC için çıkış yapacak olsa da oyunun Xbox konsolları için çıkış yapıp yapmayacağı şimdilik belli değil.

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