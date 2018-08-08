Aso ve Tübitak'tan Yüksek Teknoloji Üretimi İçin İşbirliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), yüksek teknolojili üretim için Ankara Sanayi Odası (ASO) ile işbirliğine gidiyor.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, ASO'yu ziyaret ederek ASO Başkanı Nurettin Özdebir ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ziyarette TÜBİTAK'ın çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Mandal, 2017 yılında 1,7 milyar TL'lik fon kullandırdıklarını, bunun 500 milyon TL'sinin sanayi desteklerine harcandığını hatırlatarak, "Sanayi kesimine verilen desteğin düşük olmasının nedeni taleple ilgili. Oransal olarak baktığımızda akademik proje başvurularının yüzde 14'ünü desteklerken, sanayi proje başvurularının ise yüzde 60'ına destek vermişiz. Sanayiden daha fazla talep gelmesi durumunda bütçemizi ona göre kullanabiliriz" dedi.

15 Temmuz'da en çok zarar gören kurumlardan birinin TÜBİTAK olduğuna dikkat çeken Mandal, "Kurum olarak hızla toparlanıyoruz. Hedefimiz sürdürülebilirlik. Sanayi odalarımızla birlikte çalışarak, üretime ve özellikle de yüksek teknolojili üretime nasıl katkı verebileceğimizi bulmamız lazım. Neyi ne kadar iyi yapıyoruz ya da yapamıyoruz sizlerle birlikte tespit edeceğiz. Bu işbirliklerini yaparken de çıktılarına bakacağız" ifadesini kullandı.

Mandal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başlarken herkes iyi bir şey yapacağını söylüyor ama sonrasına bakmıyoruz. Bu nedenle her şeyin ölçülebilir olmasına bakacağız. Özellikle 'ileri teknoloji' deyince aynı şeyi mi konuşuyoruz, onu tespit edeceğiz. Aynı dili oluşturduktan sonra da yüksek teknolojili üretimi artırmak için sizin önerilerinizle ve işbirliğinizle katkı vermeye çalışacağız."

ASO Başkanı Özdebir ise, TÜBİTAK'la birlikte birçok çalışma yürüttüklerini ve bu dönemde bu işbirliğinin geliştirilmesini önemsediklerini belirtti. Özdebir, sanayi ve üniversite arasında çeşitli ara yüzlere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Türkiye'nin yüksek teknoloji üretimini artırabilmesi için önce orta ve orta yüksek teknoloji seviyesini yükseltmesi gerektiğine dikkat çeken Özdebir, "Emeklemeden yürünmez. Dolayısıyla orta ve orta yüksek teknoloji üretimini mutlaka geliştirmemiz lazım. Bunun için de gerçek anlamda üniversite-sanayi işbirliğine ihtiyaç var" dedi.

Özdebir, akademisyenlerin üretimle ilgili alanlara yönlendirilebilmesi için doçentlik kriterleri içine sanayi ile ilgili proje kriterleri getirilmesi gerektiği önerisinde bulundu. - ANKARA