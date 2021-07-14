Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, YouTube kanalında paylaştığı videoda evinin kapılarını takipçilerine açtı. Yayınlanan videoda muhteşem görüntüsüyle dikkat çeken evi gezdiren Turan, "Evin yaşandıkça güzelleştiğine inanan bir insanım. Altı ay oldu buraya taşınalı. Salonu tasarlarken iki çocuğumuz olduğu için ona göre planlamalar yaptık" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan ve eşi Aslıhan Turan'ın evi görücüye çıktı. Aslıhan Turan, YouTube kanalı için çektiği videoda muhteşem evi takipçilerine tanıttı. Eve taşınalı henüz altı ay olduğunu belirten Turan, uzun süre burada kalmak istediklerini belirtti.

"UFAK SANAT ESERLERİ TOPLAMAYA BAŞLADIK"

Arda ile zaman geçirdiği salonu gezdiren Aslıhan Turan, "Evin yaşandıkça güzelleştiğine inanan bir insanım. Altı ay oldu buraya taşınalı… Salonu tasarlarken iki çocuğumuz olduğu için ona göre planlamalar yaptık. Bu salonda genelde Arda ile zaman geçiriyoruz. Kazalara önlem olarak sehpaların köşelerini yuvarlak yaptık. Ufak ufak sanat eserleri toplamaya başladık" ifadelerini kullandı.

"YEMEK MASAMIZ 12 KİŞİNİN OTURACAĞI ŞEKİLDE TASARLANDI"

Evin diğer salonunu da gösteren Turan, "Burası ailecek zaman geçirdiğimiz, çocukların yemek yediği salon. Kalabalık sofralar sevdiğimiz için yemek masamız 12 kişinin oturacağı şekilde tasarlandı. Evin en fazla vakit geçirdiğim yeri burası, yaz aylarında da bahçe…" şeklinde konuştu.

"DOLAP DÜZENİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUM"

Mutfağında bar sandalyeleri kullanan ünlü isim 'Aslında kullanışsız görünüyor olabilir ama hiç değil. Oturduğunuz zaman sırtınızı yaslayabiliyorsunuz, gerçekten çok rahat. Bazen burada kahvaltı yapıyoruz. Dolap düzenine çok önem veriyorum. Bu yüzden etrafta çok fazla eşya görmeyebilirsiniz, genel de kullanacağım şeyleri çıkarıyorum göz önüne" şeklinde konuştu.

"ARDA ODASINA ÇOK EMEK HARCADI"

Evin üçüncü katını da kendileri için tasarlayan Aslıhan Turan eşinin giyinme odasını da gösterdi. "Ben bütün kışı tayt, tişört ve sweatshirt ile geçirebilirim, ama Arda odasına çok emek harcadı" diye anlattı.

ÜÇ KATLI VİLLANIN İÇİNDE ASANSÖR VAR

Turan çiftinin evinin birinci katı daha çok yetişkinlere ve misafirlere hitap ederken; ikinci katında ise çocuklar için oyun alanları var. Öte yandan üç katlı villanın içinde asansör de mevcut. 35 yaşındaki Turan çocukların güvenliği için asansörü çok fazla kullanmadıklarını söyledi. Temizliğe çok önem veren Aslıhan Turan, mutfağın bir bölümüne bulaşık odası yaptırmış. Mutfaktan bahçeye açılan bir kapı var ve orada da yemek odası mevcut.

DUVARLARI ÇOCUKLARININ FOTOĞRAFLARI SÜSLÜYOR

Bahçede oturma grubu ve iki ayrı şömine bulunuyor. Turan, şömine yakmayı çok sevdiğini, sıcak havada bile kullandığını söyledi. Ayrıca bahçede greyfurt, erik ağacı ve çok sayıda çiçek türü var. Çocuk katının girişindeki duvarı çocukları Hamza ve Asil'in siyah-beyaz çocukluk fotoğrafları süslüyor. Ayrıca yatak odasında sadelikten yana olan Turan, odaya televizyon alıp almama konusunda 'kararsız' olduğunu söyledi.