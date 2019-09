Aşk Ağlatır 3. bölüm fragmanı yayımlandı! Aşk Ağlatır son bölüm izle

16.09.2019 09:15

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu'nun düzenlediği ve "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarlanan Aşk Ağlatır dizisinin başrollerinde Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan yer alıyor. Aşk Ağlatır 3. bölüm fragmanı, 2. son bölüm, oyuncular isimleri haberimizde…

AŞK AĞLATIR SON BÖLÜM FULL İZLE...

AŞK AĞLATIR 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yayımlanan yeni bölüm fragmanında: Mustafa, Ada'yı zorla götürür ve bu sırada 'Yusuf kurtar beni' şeklinde haykırır. Nagehan'ın Yusuf'u bularak Ada'yı kaçırdıklarını söylemesi üzerine Yusuf harekete geçer. Rüzgar, Ada'nın nasıl İstanbul'a geldiğini sorar ve 'İstanbullu sayesinde' yanıtını alır. Sonunda Yusuf Mustafa'yı bulur ve Ada'yı kurtarır.

Yusuf, Ada'nın patronu Rüzgar'dan şüphelenmiştir. Bunun üzerine Ada'ya her çalışanıyla özel ilgilenip ilgilenmediğini sorar. Nalan ise ilişkisinin tehlikede olduğunu sezer ve Ada'ya gözdağı verir. Her şeye rağmen Yusuf, Ada'nın elini bırakmaz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf'un başına gelenlerden habersiz Ada, acımasız İstanbul sokaklarında bir başına kalakalmıştır. Neredeyse kimseyi tanımadığı bu koca şehirde, parasız ve ne yapacağını bilmez haldeki genç kadın yine de kolayca zorluklara teslim olacak gibi değildir. Yusuf'un onu öylece bırakıp gitmeyeceğine inanır, onu bulmak için elinden geleni yapacaktır. Yusuf ise diğer yandan mahkemeye çıkarılacaktır. Ada'ya ulaşmak, ona bir mesaj iletmek için elinden geleni yapar Yusuf. Yine de ikilinin birbirine kavuşması kolay olmayacaktır. Üstelik Mustafa ve İsmail de Ada'nın peşine düşmüştür.İsmail, Ada'ya adım adım yaklaşırken; Yusuf, İsmail'i durdurmak zorunda kalır. Peki, bunun nasıl bir bedeli olacaktır?

AŞK AĞLATIR OYUNCULARI

Show TV'de ekrana gelemeye başlayan Aşk Ağlatır dizisinin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Kadrosunda; Deniz Can Aktaş, Hafsanur Sancaktutan, Yağız Can Konyalı, Eda Şölenci, Eda Şölenci, Deniz Altan gibi isimler yer alıyor.