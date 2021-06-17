Aşı sırasının kendilerine gelmesini beklediler

- Aşı sırasının kendilerine gelmesini beklediler Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aşı olmak için hastanelere gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

- Aşı sırasının kendilerine gelmesini beklediler

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aşı olmak için hastanelere gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 pandemisi ile mücadele kapsamında başlattığı aşılama kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Aşı tedarikinin hızlanması ile birlikte her geçen gün yeni bir yaş ve meslek grubu için aşı randevu sistemi aktif hale getiriliyor. Son olarak bugün 35 yaş ve üzeri tüm vatandaşlar için randevu sistemi aktif hale geldi. Vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi veya ALO 182 hattı üzerinden randevularını alarak aşılarını olabiliyor.

Öte yandan bugün 35 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanmasına da başlandı.

Aşı randevusu alarak Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Hastane binası dışına kadar metrelerce kuyrukta bekleyen vatandaşlar aşı sırasının kendisine gelmesini bekledi. Daha sonra aşıların yapılması ile birlikte oluşan yoğunluk azaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmail Yasin Akçın