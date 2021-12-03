Asi dizisi nerede çekildi? Asi ne zaman çekildi, hangi kanalda? Asi dizisi oyuncuları
Hikayesi Hatay ile bütünleşen Asi Dizisinin merakla beklenen dizi hakkında Asi dizisi nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dizinin final bölümünde ki sürpriz düğünün yanı sıra Asi ve Demir aşkında yeni gelişmeler olmuştu. Yakalandığı hastalıkla boğuşan Demir, bu durumu Asi'den saklamıştı. Asi dizisi nerede çekildi? Asi ne zaman çekildi? Asi nasıl final yaptı? Asi ne zaman bitti? İşte, Asi dizisi oyuncuları!
Asi dizisi nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Asi, 26 Ekim 2007 tarihinde Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Türk televizyon dizisi. 2 sezondan oluşan dizi 19 Haziran 2009'da yayımlanan 71. bölümü ile final yaparak sona ermiştir. Asi dizisi nerede çekildi? Asi ne zaman çekildi? Asi dizisi oyuncuları! Asi nasıl final yaptı? Asi ne zaman bitti?
Hatay'da geçen dizi, iki ailenin dört kuşağa varan hikâyesini anlatmaktadır. Asi Kozcuoğlu ( Tuba Büyüküstün ) ve Demir Doğan ( Murat Yıldırım )'ın aşk hikâyesi ve aileleri arasındaki gerginlik dizinin ana temasını oluşturmaktadır.
Kozcuoğlu ailesi nesillerdir Hatay'daki topraklarında yaşamaktadır. Çiftliğin sahibi İhsan Kozcuoğlu (Çetin Tekindor) ve kızı, Asiye, hayatlarını çiftliklerini ayakta tutmaya adamışlardır. Hayatları Demir Doğan'ın başarılı bir iş adamı olarak şehre gelmesiyle değişir. Demir'in annesi, Emine (Elif Sümbül Sert) ve teyzesi Süheyla (Tülay Günal) yıllar önce Kozcuoğlu çiftliğinde çalışmışlar ve Emine Asi(Orontes) nehrine atlayarak intihar etmiştir. Demir'in Asi'ye olan ilgisi ve ilişkileri, teyzesinin ve kızkardeşi Melek (Elif Sönmez)'in de hikâyeye dahil olması ile her bölümde yeni zorluklarla sınanacaktır.
Tüm Türkiye'de bir dönem ilgiyle izlenen Asi dizisinin yeni bölümleri için İskenderun Şehit Pamir Caddesi üzerindeki bir mağaza çekim mekanı olarak kullanıldı.Kentin en işlek caddesi Şehit Pamir üzerinde bulunan bir mağazada alış veriş sahnesi çekimleri için kamera karşısına geçen Görkem Aslan (Ali) ve Elif Sönmez (Melek)'i görebilmek için çok sayıda İskenderunlu kalabalık oluşturmuştu.
Asi, 26 Ekim 2007 tarihinde Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Türk televizyon dizisi. 2 sezondan oluşan dizi 19 Haziran 2009'da yayımlanan 71. bölümü ile final yaparak sona ermiştir.
- Tuba Büyüküstün - Asiye "Asi" Kozcuoğlu
- Murat Yıldırım - Demir Doğan
- Selma Ergeç - Defne Kozcuoğlu
- Çetin Tekindor - İhsan Kozcuoğlu
- Nur Sürer - Neriman Kozcuoğlu
- Cemal Hünal - Kerim Akbar
- Aslıhan Güner - Gonca Kozcuoğlu
- Tülay Günal - Süheyla
- Tülay Bursa - Fatma
- Necmettin Çobanoğlu - Ökkeş
- Saygın Soysal - Aslan Kozcuoğlu
- İbrahim Bozgüney - Arif
- Onur Saylak - Ziya
- Elif Sönmez - Melek Doğan
- Kenan Bal - Namık
- Dilara Deviren/ Zeynep Çopur - Ceylan Kozcuoğlu
- Tuncel Kurtiz - Cemal Ağa
- Ayça Ayşin Turan - Leyla Akbar
- Şahnaz Çakıralp - Sarmaşık
- Setenay Yener - Sevinç
- Kanbolat Görkem Arslan - Ali Uygur
- Emrah Elçiboğa - Zafer
- Menderes Samancılar - Haydar Doğan
- Sibel Kasapoğlu - Asi'nin çocukluğu
- İdil Vural - Süheyla'nın çocukluğu
- Çağla Çakar - Asya
- Elif Sude Dorukoğlu - Elif
- Eli Mango - Madam
- Ezgi Çelik - İnci
- Remzi Evren - Mahmut
- Elvin Aydoğdu - Cevriye
- Elif Sümbül Sert - Emine Doğan
- Salahsun Hekimoğlu - Reha
- Murat Çamur - Kaan
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