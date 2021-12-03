Asi dizisi nerede çekildi? Asi ne zaman çekildi, hangi kanalda? Asi dizisi oyuncuları

Asi dizisi nerede çekildi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Asi, 26 Ekim 2007 tarihinde Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Türk televizyon dizisi. 2 sezondan oluşan dizi 19 Haziran 2009'da yayımlanan 71. bölümü ile final yaparak sona ermiştir. Asi dizisi nerede çekildi? Asi ne zaman çekildi? Asi dizisi oyuncuları! Asi nasıl final yaptı? Asi ne zaman bitti?

ASİ DİZİSİ KONUSU

Hatay'da geçen dizi, iki ailenin dört kuşağa varan hikâyesini anlatmaktadır. Asi Kozcuoğlu ( Tuba Büyüküstün ) ve Demir Doğan ( Murat Yıldırım )'ın aşk hikâyesi ve aileleri arasındaki gerginlik dizinin ana temasını oluşturmaktadır.

Kozcuoğlu ailesi nesillerdir Hatay'daki topraklarında yaşamaktadır. Çiftliğin sahibi İhsan Kozcuoğlu (Çetin Tekindor) ve kızı, Asiye, hayatlarını çiftliklerini ayakta tutmaya adamışlardır. Hayatları Demir Doğan'ın başarılı bir iş adamı olarak şehre gelmesiyle değişir. Demir'in annesi, Emine (Elif Sümbül Sert) ve teyzesi Süheyla (Tülay Günal) yıllar önce Kozcuoğlu çiftliğinde çalışmışlar ve Emine Asi(Orontes) nehrine atlayarak intihar etmiştir. Demir'in Asi'ye olan ilgisi ve ilişkileri, teyzesinin ve kızkardeşi Melek (Elif Sönmez)'in de hikâyeye dahil olması ile her bölümde yeni zorluklarla sınanacaktır.

ASİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tüm Türkiye'de bir dönem ilgiyle izlenen Asi dizisinin yeni bölümleri için İskenderun Şehit Pamir Caddesi üzerindeki bir mağaza çekim mekanı olarak kullanıldı.Kentin en işlek caddesi Şehit Pamir üzerinde bulunan bir mağazada alış veriş sahnesi çekimleri için kamera karşısına geçen Görkem Aslan (Ali) ve Elif Sönmez (Melek)'i görebilmek için çok sayıda İskenderunlu kalabalık oluşturmuştu.

ASİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Asi, 26 Ekim 2007 tarihinde Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Türk televizyon dizisi. 2 sezondan oluşan dizi 19 Haziran 2009'da yayımlanan 71. bölümü ile final yaparak sona ermiştir.

ASİ DİZİSİ OYUNCULARI

Tuba Büyüküstün - Asiye "Asi" Kozcuoğlu

Murat Yıldırım - Demir Doğan

Selma Ergeç - Defne Kozcuoğlu

- Defne Kozcuoğlu Çetin Tekindor - İhsan Kozcuoğlu

Nur Sürer - Neriman Kozcuoğlu

Cemal Hünal - Kerim Akbar

Aslıhan Güner - Gonca Kozcuoğlu

Tülay Günal - Süheyla

Tülay Bursa - Fatma

Necmettin Çobanoğlu - Ökkeş

Saygın Soysal - Aslan Kozcuoğlu

İbrahim Bozgüney - Arif

Onur Saylak - Ziya

Elif Sönmez - Melek Doğan

Kenan Bal - Namık

Dilara Deviren/ Zeynep Çopur - Ceylan Kozcuoğlu

Tuncel Kurtiz - Cemal Ağa

Ayça Ayşin Turan - Leyla Akbar

Şahnaz Çakıralp - Sarmaşık

Setenay Yener - Sevinç

Kanbolat Görkem Arslan - Ali Uygur

Emrah Elçiboğa - Zafer

Menderes Samancılar - Haydar Doğan

Sibel Kasapoğlu - Asi'nin çocukluğu

İdil Vural - Süheyla'nın çocukluğu

Çağla Çakar - Asya

Elif Sude Dorukoğlu - Elif

Eli Mango - Madam

Ezgi Çelik - İnci

Remzi Evren - Mahmut

Elvin Aydoğdu - Cevriye

Elif Sümbül Sert - Emine Doğan

Salahsun Hekimoğlu - Reha

Murat Çamur - Kaan

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