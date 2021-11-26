Asgari Ücret açıklandı mı? 2022 Asgari Ücret ne kadar olacak? Yeni yılda Asgari ücret ilk ne zaman hesaba yatacak?

Yapılan bir teklife göre yeni asgari ücret neredeyse 2 kat artış sağlayacak. Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 2022 asgari ücret kaç TL? 2022 asgari ücret ne kadar olacak? 2022 asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret açıklandı mı 2022? DİSK, 2022 yılı asgari ücret önerisini net 5 bin 200 TL olarak açıkladı. Buna göre eğer teklif kabul edilirse asgari ücret neredeyse 2 katına çıkacak. Peki, Asgari Ücret 2 katına mı çıkıyor? Teklife göre Asgari Ücret miktarı neredeyse iki kat artacak! İşte tüm teklifler...

ASGARİ ÜCRET 2 KATINA MI ÇIKACAK?

DİSK, 2022 yılı asgari ücret önerisini net 5 bin 200 TL olarak açıkladı. DİSK ayrıca diğer çalışanların ücretlerine de 1.000 TL iyileştirme isterken, en düşük emekli aylığının da asgari ücret düzeyine yükseltilmesini istedi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ( Disk ) 2022 yılı için asgari ücret talebini Genel İş Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. DİSK Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, "Asgari ücret sürecinde bütün emek örgütlerinin ortak bir tutum alması ve ortak politikalarla asgari ücret mücadelesi yürütmesinin son derece önemli olduğunu biliyoruz. Bu çerçevede geçmiş yıllarda DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından açıklanan asgari ücrete ilişkin politikaların arkasında olduğumuzu bir kez daha açıklıyor ve bu yıl da benzer bir ortak tutumun son derece yararlı olacağını düşünüyoruz" dedi.

"ASGARİ ÜCRET 5.200 TL OLMALI"

DİSK'in asgari ücret talebini açıklayan Çerkezoğlu, "Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim şartlarını belirleyen yoksulluk sınırının Kasım 2021 itibarıyla 10 bin 200 TL'yi aştığını, Aralık 2021'de ve 2022 yılında daha da yükseleceğini dikkate alarak (bir hanede iki asgari ücretli çalışan olduğu varsayımı ile) asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından az olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle 2022 yılı asgari ücreti 5.200 TL olmalıdır." dedi.

Asgari Ücret 5200 TL olursa yüzde kaç artmış olacak?

Asgari ücret yeni yılda eğer 5200 TL olursa bir önceki seneye göre yani 2021 yılına göre %84'lük bir artış göstermiş olacaktır. 2825'in %84'ü 2373 TL ediyor. Haliyle 2825+2373=5198 eder. Yani yaklaşık olarak 5200 TL etmiş oluyor.

"DİĞER ÜCRETLERE DE 1.000 TL İYİLEŞTİRME YAPILMALI"

"Bütün ücretlere 1.000 TL iyileştirme yapılmalıdır" diyen Çerkezoğlu, "Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1.000 TL tutarında vergi ve pirim indirimi sağlanmalıdır. Bu destek Hazine tarafından karşılanmalıdır. Böylece bütün çalışanların ücretlerinde 1.000 TL iyileştirme mümkün olacaktır." ifadelerini kulland.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE YÜKSELTİLMELİDİR"

Emekli aylıklarında düzenleme yapılması gerektiğini belirten Çerkezoğlu, "2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı Yasa'dan önce asgari ücretten düşük emekli aylığı söz konusu değildi. Günümüzde emekli aylıkları Hazine tarafından karşılanan farkla 1.500 TL'ye tamamlanmaktadır. Emekli aylıklarında alt sınır asgari ücret olmalıdır."

Çerkezoğlu, DİSK'in taleplerini maddeler halinde şu ifadelerle paylaştı:

Asgari ücret ülkemizde en düşük ücret değil ortalama ücret haline gelmiştir. Asgari ücret tespitinde bu gerçek dikkate alınmalıdır.

Asgari ücret sadece işçinin kendisinin değil ailesinin de geçim şartları dikkate alınarak adil bir düzeyde saptanmalıdır.

Asgari ücret baskılanmış ve güdümlü resmi enflasyona göre değil geçim şartlarına ve ekonomik büyümeye göre saptanmalıdır. Dar gelirlilerin gıda enflasyonu ile kişi başına ekonomik büyüme asgari ücret artışında esas alınmalıdır.

Asgari ücret net ödenmelidir. Ücretlerin asgari ücret kadar kısmından vergi alınmamalı ve asgari ücretliye bütçeden sosyal güvenlik pirim desteği sağlanmalıdır.

Asgari ücret sonrası ücretlere uygulanacak vergi dilimi yüzde 10 olmalıdır. Vergi dilimlerine uygulanacak tarife enflasyon, ekonomik büyüme ve yeniden değerleme oranları dikkate alınarak saptanmalıdır.

Asgari ücret artışında yoksulluk sınırı bir kriter olarak dikkate alınmalı ve hanede iki çalışan olması varsayımından hareketle asgari ücret yoksulluk sınırının yarısı civarında olmalıdır.

Asgari ücret saptanırken bütün ücretlerde iyileşme sağlayacak vergi ve pirim desteği sağlanmalıdır.

En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyinde olmalıdır.

Diğer emek gelirlerindeki artışlar (ücretler, maaşlar, yevmiyeler ve emekli aylık ve gelirleri) asgari ücret artışının altında kalmamalıdır.

Yasada yer alan teşmil mekanizması (toplu iş sözleşmelerinin sendikasız işyerlerine ve işçilere genişletilmesi) etkin biçimde uygulanmalıdır.

Sendikalaşma ve toplu pazarlık önündeki engeller kaldırılmalı ve böylece Türkiye bir asgari ücretliler toplumu olmaktan çıkarılmalıdır.

Asgari ücret 2022

2022 ASGARİ ÜRET AGİ ÜCRET TEKLİFLERİ!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret zammı ile ilgili mesajlar verdi:

"Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek için azami çabayı gösteriyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah asgari ücreti de bu perspektifte değerlendirerek ilerleyeceğiz. Dar gelirlilerin üzerindeki yükü hafifleteceğiz. 2022 ve 2023'ü herhangi bir kırılmaya meydan vermeden, geride bırakabilirsek önümüzde hakikaten çok parlak bir gelecek bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

"KARDEŞLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de asgari ücrete dair yaptığı açıklamada, "Ülkemizin imkanları genişledikçe, diğer emekçilerimiz gibi memurlarımızın da bundan istifade etmesini sağlıyoruz. Hamd olsun, bugüne kadar sabit ücretle çalışan kardeşlerimizi enflasyona ezdirmedik, bundan sonra da ezdirmeyeceğiz" demişti.

BAKAN BİLGİN DE ASGARİ ÜCRET MESAJI VERMİŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bilgin "Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır. 3600 ek gösterge meselesini Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz. " ifadelerini kullanmıştı.

DİSK 2022 ASGARİ ÜCRET TALEBİNİ AÇIKLADI

DİSK'in asgari ücret talebini açıklayan Çerkezoğlu, "Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti en az net 5.200 TL olmalıdır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim şartlarını belirleyen yoksulluk sınırının Kasım 2021 itibarıyla 10 bin 200 TL'yi aştığını, Aralık 2021'de ve 2022 yılında daha da yükseleceğini dikkate alarak (bir hanede iki asgari ücretli çalışan olduğu varsayımı ile) asgari ücretin yoksulluk sınırının yarısından az olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu nedenle 2022 yılı asgari ücreti 5.200 TL olmalıdır." dedi.

"DİĞER ÜCRETLERE DE 1.000 TL İYİLEŞTİRME YAPILMALI"

"Bütün ücretlere 1.000 TL iyileştirme yapılmalıdır" diyen Çerkezoğlu, "Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1.000 TL tutarında vergi ve pirim indirimi sağlanmalıdır. Bu destek Hazine tarafından karşılanmalıdır. Böylece bütün çalışanların ücretlerinde 1.000 TL iyileştirme mümkün olacaktır." ifadelerini kulland.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ASGARİ ÜCRET DÜZEYİNE YÜKSELTİLMELİDİR"

Emekli aylıklarında düzenleme yapılması gerektiğini belirten Çerkezoğlu, "2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı Yasa'dan önce asgari ücretten düşük emekli aylığı söz konusu değildi. Günümüzde emekli aylıkları Hazine tarafından karşılanan farkla 1.500 TL'ye tamamlanmaktadır. Emekli aylıklarında alt sınır asgari ücret olmalıdır."

Çerkezoğlu, DİSK'in taleplerini maddeler halinde şu ifadelerle paylaştı:

• Asgari ücret ülkemizde en düşük ücret değil ortalama ücret haline gelmiştir. Asgari ücret tespitinde bu gerçek dikkate alınmalıdır.

• Asgari ücret sadece işçinin kendisinin değil ailesinin de geçim şartları dikkate alınarak adil bir düzeyde saptanmalıdır.

• Asgari ücret baskılanmış ve güdümlü resmi enflasyona göre değil geçim şartlarına ve ekonomik büyümeye göre saptanmalıdır. Dar gelirlilerin gıda enflasyonu ile kişi başına ekonomik büyüme asgari ücret artışında esas alınmalıdır.

• Asgari ücret net ödenmelidir. Ücretlerin asgari ücret kadar kısmından vergi alınmamalı ve asgari ücretliye bütçeden sosyal güvenlik pirim desteği sağlanmalıdır.

• Asgari ücret sonrası ücretlere uygulanacak vergi dilimi yüzde 10 olmalıdır. Vergi dilimlerine uygulanacak tarife enflasyon, ekonomik büyüme ve yeniden değerleme oranları dikkate alınarak saptanmalıdır.

• Asgari ücret artışında yoksulluk sınırı bir kriter olarak dikkate alınmalı ve hanede iki çalışan olması varsayımından hareketle asgari ücret yoksulluk sınırının yarısı civarında olmalıdır.

• Asgari ücret saptanırken bütün ücretlerde iyileşme sağlayacak vergi ve pirim desteği sağlanmalıdır.

• En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyinde olmalıdır.

• Diğer emek gelirlerindeki artışlar (ücretler, maaşlar, yevmiyeler ve emekli aylık ve gelirleri) asgari ücret artışının altında kalmamalıdır.

• Yasada yer alan teşmil mekanizması (toplu iş sözleşmelerinin sendikasız işyerlerine ve işçilere genişletilmesi) etkin biçimde uygulanmalıdır.

• Sendikalaşma ve toplu pazarlık önündeki engeller kaldırılmalı ve böylece Türkiye bir asgari ücretliler toplumu olmaktan çıkarılmalıdır.

YÜZDE 25 ZAM BEKLENİYOR

Geçtiğimiz yıllarda enflasyona göre belirlenen asgari ücretin bu yıl da aynı şekilde hesaplanması bekleniyor. Merkez Bankası anketine göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 18,4 oldu. Bu rakamdan yola çıkılırsa şimdiye kadar işleyen formül ile asgari ücret artışı enflasyonun 6-7 puan üzerinde olacağını ön görülebilir. Bu da asgari ücret artışının en az yüzde 25 civarında olacağını gösteriyor. Artış oranı yüzde 25-30 arasında olabilir.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yüzde 25'lik zamma göre, 2022 yılında brüt asgari ücretin 4.471 TL'ye net asgari ücret ise 3.532 TL'ye çıkması bekleniyor. Yüzde 30'luk zamma göre ise brüt asgari ücretin 4.650 TL'ye, net asgari ücretin ise 3.673 liraya çıkması bekleniyor. Burada küçük artış ve inişlerle bakıldığında net asgari ücretin 3.500 ile 3.750 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİR?

Her biri yasa gereği beş işçi, işveren ve devlet temsilcisinden oluşan 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirlemektedir. Türk-İş bu komisyonda işçi tarafını temsil ederken, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TİSK, işveren tarafı adına masaya oturuyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK 2022?

Henüz asgari ücret 2022 yılı için açıklanmadı.

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.

Konuyla ilgili net açıklamaların ilerleyen günlerde gelmesi bekleniyor.

TAHMİNİ ASGARİ ÜCRET BEKLENTİLERİ NELERDİR?

2022 TAHMİN 1 (NET 3 BİN 447,50 LİRA)

2021 yılında yüzde 14,6 enflasyon farkı ile yüzde 21,56 artışla 2 bin 825,90 lira net ücret, 3 bin 577,59 lira brüt ücret alınıyor. Enflasyonun yüzde 16 olduğunu düşündüğümüzde 2022 yılında 3 bin 447,50 lira net ücret, 4 bin 364,50 lira brüt ücret alınacak ve yüzde 22 artış olacak.

2022 TAHMİN 2 (NET 3 BİN 531,25 LİRA)

2022 yılında enflasyonun yüzde 19 olduğunu düşündüğümüzde ise 3 bin 531,25 lira net ücret, 4 bin 471,50 lira brüt ücret alınacak ve artışı yüzde 25 olarak tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRET YENİ FİYATI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye'deki 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen 2022 asgari ücret zammı asgari ücret çalışmaları kasım ayında başlayacak ve aralık ayında belirlenecek. Vatandaşların gelirini, ödemesini, işsizlik maaşını, kısa çalışma ödeneğini, işsizlik parasını belirleyen ve 15 kişiden oluşan asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasıyla zam pazarlığına başlanacak. Komisyonda Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 5'er üye ile temsil edilecek.

2021 YILINDA NET ASGARİ ÜCRET 2 BİN 825 LİRA OLDU

2020 yılında yıllık enflasyon yüzde 14,6 olarak açıklandığı için asgari ücret artışı, bunun 7 puan daha üzerinde gerçekleşmişti. Geçtiğimiz yıl asgari ücret belirlenirken yüzde 21,56 oranında artış yapılarak en düşük brüt ücret 3 bin 577,50 liraya yükseltilmişti. Net asgari ücret ise bu yıl 2 bin 825,90 lira olarak uygulanıyor. Asgari ücret, işverenin yanında çalıştırdığı işçisine daha düşük maaş verememesi anlamını taşıyor.

ENFLASYONUN ÖNEMLİ ETKEN

Asgari ücret artışlarında enflasyonun belirleyici olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıl bu rakam 7 puana kadar çıkmıştı. Bu yıl için de yine enflasyonun üzerinde bir rakamın ortaya çıkması bekleniyor.

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 olacağı tahmin bekleniyor. Bu rakama göre asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağı beklentisi doğuruyor.

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE BİRÇOK ÖDEME DE ETKİLENECEK

İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi yükselecek. AGİ değişecek. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak. Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da ocak ayı ile birlikte zamlanacak. Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların ödemeleri yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primlerin de artması gündeme gelecek.

2021 AGİ ÜCRETLERİ

Asgari ücretle beraber 2022 yılında AGİ ücretleri de yükselecek. 2021 yılında en düşük AGİ 268,31 TL iken en yüksek AGİ 456,13 TL.

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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