Artan vaka sayıları karantinayı beraberinde getirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Artan vaka sayıları karantinayı beraberinde getirdi

05.03.2021 23:43 | Son Güncelleme: 05.03.2021 23:47
Artan vaka sayıları karantinayı beraberinde getirdi

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Eğrikavak Mahallesi'nde artan Covid-19 vakaları nedeniyle mahalledeki bir sokak karantinaya alındı.

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Eğrikavak Mahallesi'nde artan Covid-19 vakaları nedeniyle mahalledeki bir sokak karantinaya alındı. Sokağa giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Hafta başında açıklanan kontrollü normalleşme kararları ile birlikte risk haritasında orta riskli olarak sarı kategoride bulunan Aydın'da normalleşme süreci 2 Mart Salı günü itibari ile başladı. Gerçekleştirilen sıkı denetimlere rağmen Efeler ilçesi Eğrikavak Mahallesi'nde Covid-19 vakaları artış gösterdi. Efeler ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak yeni karar aldı. Alınan karara göre, Eğrikavak Mahallesi'nde vaka sayılarının en fazla artış gösterdiği Pınar Sokağa giriş-çıkışlar yasaklanarak karantina altına alındı.

Efeler İlçe Kaymakamı Cemal Şahin'in imzasını taşıyan kararda şu ifadelere yer verildi; "Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin yönetilmesi, sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altına alınması öncelikli hedef olup; bu hedef çerçevesinde İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'inci maddesine istinaden yerel bazda ilave tedbirler almaya yetkilidir. Bu doğrultuda ilçemiz Eğrikavak Mahallesi'nde son zamanlarda Covid-19 vakaları ile temaslı sayılarındaki artış nedeniyle, 5 Mart 2021 ve saat 16.00 itibari ile Eğrikavak Mahallesi Pınar Sokağa giriş-çıkışların yapılacak ikinci bir değerlendirmeye kadar yasaklanarak bölgenin karantinaya alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lady Gaga Hakan Yılmaz Müslüm Gürses İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ersun Yanal Emre Taşdemir Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Artan vaka sayıları karantinayı beraberinde getirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 23:55:02. #1.16#
title