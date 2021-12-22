ARNAVUTKÖY, İSTANBUL (İHA) - - Arnavutköy'de lodostan hasar gören camii minaresinin yıkımı tamamlandı

Lodostan hasar gören camii minaresinin yıkımı 25 saat sürdü

İSTANBUL - Arnavutköy'de bulunan Hacımaşlı Camii minaresi lodostan etkilenmiş dün minarenin kontrollü şekilde yıkımına başlanmıştı. Yaklaşık 25 saat süren yıkım bugün sabah saatlerinde tamamlanırken, yıkım sonrasın camii ve çevresi havadan görüntülendi.

İstanbul'da yaklaşık 3 hafta önce hızı 130 kilometreye kadar lodostan en çok etkilenen ilçelerden biri de Arnavutköy olmuştu. Lodosta Hacımaşlı Cami'nin 25 yıllık minaresi de zarar gördü. Hacımaşlı Mahallesi Sarıdede Sokak'ta bulunan, caminin minaresinin yıkılarak tekrar yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine Arnavutköy İlçe Müftülüğü, cami minaresinin incelenmesi için Arnavutköy Belediyesi'ne talepte bulundu. Yapılan incelemelerin ardından caminin minaresinin kontrollü olarak yıkılmasına karar verildi. Dün başlayan çalışmada minareden kesilen parçalar vinçle aşağı indirildi. Yaklaşık bir gün süren çalışmayla cami minaresi tamamen yıkıldı. Minaresi yıkılan caminin son hali havadan da görüntülendi.