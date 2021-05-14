Arnavutköy'de kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası

Arnavutköy'de kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası Arnavutköy'de faaliyet gösteren bir iş yerinde kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye toplam 138 bin 760 TL idari para cezası uygulandı.