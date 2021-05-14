Arnavutköy'de kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası
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Arnavutköy'de kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Arnavutköy'de kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası Arnavutköy'de faaliyet gösteren bir iş yerinde kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye toplam 138 bin 760 TL idari para cezası uygulandı.

Arnavutköy'de kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası

İSTANBUL - Arnavutköy'de faaliyet gösteren bir iş yerinde kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye toplam 138 bin 760 TL idari para cezası uygulandı.

Arnavutköy ilçesi Nenehatun Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işyerinde kumar oynandığına yönelik bilgi gelmesi üzerine, Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince iş yerinde kontrol yapıldı. Polis ekipleri yaptığı kontrolde, iş yerindeki 40 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak kumar oynadığını belirledi.

40 şahsa "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince toplam 138 bin 760 TL idari para cezası uygulanırken, işyerinin faaliyetlerine ise geçici olarak son verildi.

Arnavutköy'de kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası
Arnavutköy'de kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası
Arnavutköy'de kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası
Arnavutköy'de kısıtlamaya rağmen kumar oynayan 40 kişiye para cezası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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