Arkas'tan milli dayanışmaya 3,3 milyon TL destek Arkas ve iştiraki TIL ortaklı Marport Liman İşletmeleri, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 3,3 milyon TL destek verdi.

Arkas ve iştiraki TIL ortaklı Marport Liman İşletmeleri, Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 3,3 milyon TL destek verdi.

Ana iş kolları olan denizcilik, liman işletmeciliği ve lojistik hizmetlerinin yanında tüm iştirakleri ile Kuzey Afrika, Batı Avrupa ve Güney Akdeniz'e uzanan bir coğrafyada, toplam 23 ülkede 61 ofisi ve 7 bin 300 çalışanı ile uluslararası bir holding olan Arkas, tedarik zincirinin aksamadan devam etmesini sağlamak adına hizmetlerini kesintisiz sürdürürken, bu sürecin en az hasarla atlatılmasına destek olmak üzere kendine düşen sorumluluğu yerine getirmek için çalışıyor.

Holdingten yapılan açıklamada, Milli Dayanışma Kampanyasına toplamda 3,3 milyon TL destek verileceği bildirildi. Açıklamada, "Kenetlenmenin, birlik olmanın daha da önem kazandığı bu zorlu günlerde geçmişte olduğu gibi bugün de halkımızın ve devletimizin yanında olmaya devam ediyoruz. İstihdama olan katkımız bundan sonra da devam edeceği gibi ülkemizin uluslararası sulardaki temsilcisi olmayı da sürdüreceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na; Arkas Holding adına 2 Milyon TL, iştiraklerimizden TIL ortaklı Marport Liman İşletmeleri adına 1,3 Milyon TL olmak üzere toplamda 3,3 Milyon TL destek vermeyi milli bir görev olarak kabul ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak dayanışma, anlayış ve iş birliği ile bu zorlu süreçten de yine aynı değerlerle ve güçlenerek çıkacağımızı biliyoruz" diyerek ve Milli Dayanışma Kampanyasına verdiği desteğin altını çiziyor.

#EvdeKal'manın önemine vurgu yapan Arkas Holding, içinden geçilen bu zor dönemde, başta sağlık çalışanları olmak üzere, sahada büyük bir fedakarlıkla çalışan tüm vatandaşlara minnettarlığını sunuyor" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA