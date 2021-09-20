Arjantin'de Göçmenler Günü Festivali düzenlendi

BUENOS Dünyanın çeşitli yerlerinden göç almış Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen Göçmenler Günü Festivali yapıldı.

Başkent Buenos Aires'in merkezindeki Mayıs Caddesi'nin trafiğe kapatıldığı festivalde çeşitli etnik kökenlere sahip Arjantinliler kurulan iki sahnede atalarının danslarını ve müziklerini tanıttı.

Japonya'dan, İskoçya'ya, Haiti'den Yunanistan'a kadar çeşitli etnik kökenlere sahip Arjantinlilerin katıldığı festivalde kurulan çadırlarda dünya mutfağından yemekler de yer aldı.

Her festival yapılan kortej Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl iptal edildi. Katılımcılar temsil ettikleri ülkelerin dans ve kıyafetlerini kurulan sahnelerde sergiledi.

Fas kökenli Arjantinli Sumaya, AA muhabirine, babasının Faslı, annesinin Arjantinli olduğunu ve kendisinin de Arjantin'de doğduğunu söyledi.

Göçmenler günü festivalinin, halkın çeşitli kesimlerinin birbirleriyle paylaşımda bulunmalarına fırsat verdiğini söyleyen Sumaya, "Her şeyin paylaşılması çok hoşuma gidiyor. Yemek yapanlar, fotoğraf çekenler, herkes mutlu görünüyor, güzel bir kardeşlik." ifadesini kullandı.

"Halkın Japon mutfağına ilgi duyması bizi çok mutlu ediyor"

Japon kökenli Ricardo da dedelerinin Japonya'dan Arjantin'e göçtüğünü belirterek, "Bizi çok iyi karşılayan bir ülkede, özellikle de Buenos Aires'te, Japon kültürünü aktarmaktan çok memnunuz." dedi.

Japonya'daki yakınlarıyla irtibatı koparmadığını ancak salgın nedeniyle internet üzerinden görüştüğünü aktaran Ricardo, "Halkın Japon mutfağına, kültürüne, danslarına ilgi duyması bizi çok mutlu ediyor. Biz de bunu yaymaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Arjantin saatiyle öğleyin başlayan festival akşama kadar sürecek.