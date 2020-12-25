Arızalanan kamyonun şoförüne otomobil çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Arızalanan kamyonun şoförüne otomobil çarptı

25.12.2020 19:36 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:40
Arızalanan kamyonun şoförüne otomobil çarptı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, arızalanan kamyonunu yol kenarına çektikten sonra aniden yola çıkan kamyon şoförüne otomobil çarptı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, arızalanan kamyonunu yol kenarına çektikten sonra aniden yola çıkan kamyon şoförüne otomobil çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza bugün saat 17.00 sıralarında Gölyaka Mahallesi yakınlarındaki su pompası önünde meydana geldi. 07 UC 360 plakalı kamyonu ile seyir halinde olan Mehmet Üner (59), kamyonu arızalanması üzerine yol kenarına çekti. Aracındaki arızayı gidermeye çalışan Mehmet Üner, iddiaya göre aniden yola çıktı. Bu esnada Orhangazi istikametinden Gölyaka istikametine doğru gitmekte olan Murat Kaygısız (46) idaresindeki 16 VG 445 plakalı otomobil Mehmet Üner'e çarptı. Savrularak yere düşen Mehmet Üner ağır yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri ağır yaralı durumdaki Mehmet Üner'i Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.

Otomobil sürücüsü Murat Kaygısız ise göz yaşlarına hakim olamadı. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

Arızalanan kamyonun şoförüne otomobil çarptı
Arızalanan kamyonun şoförüne otomobil çarptı
Arızalanan kamyonun şoförüne otomobil çarptı
Arızalanan kamyonun şoförüne otomobil çarptı
Arızalanan kamyonun şoförüne otomobil çarptı
Arızalanan kamyonun şoförüne otomobil çarptı
Arızalanan kamyonun şoförüne otomobil çarptı
Arızalanan kamyonun şoförüne otomobil çarptı
Arızalanan kamyonun şoförüne otomobil çarptı
Arızalanan kamyonun şoförüne otomobil çarptı
Arızalanan kamyonun şoförüne otomobil çarptı
Arızalanan kamyonun şoförüne otomobil çarptı
Arızalanan kamyonun şoförüne otomobil çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Öznur Çalık Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülben Ergen Oktay Kaynarca Kenan İmirzalıoğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Beşiktaş İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Arızalanan kamyonun şoförüne otomobil çarptı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 19:40:34. #1.15#
title