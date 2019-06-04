Ardahan'da trafik kazası: 6 yaralı

Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Uğur Avşar kullandığı 75 AH 001 plakalı otomobil ile seyrederken Ardahan-Kars kara yolunun Kars Uygulama Noktası Kavşağı'nda aniden yola çıktığı öne sürülen Kemal Yalitekin idaresindeki 75 T 0900 plakalı taksiye çarpmamak manevra yapmak istedi.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden Avşar yönetimindeki otomobil savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Uğur Avşar'ın yanı sıra aynı araçtaki Onur, Halil İbrahim, Ali, Bilge ve Jale Avşar yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya sebebiyet verip kaçtığı iddia edilen taksinin sürücüsü Yalitekin ise aracı ile Hanak Yolu'nda yakalanarak ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA