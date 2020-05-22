Ardahan'da sağlık çalışanları için bin fidan toprakla buluştu Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin başlattığı "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı" kampanyası kapsamında, Ardahan'da sağlık çalışanları için 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin başlattığı "Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı" kampanyası kapsamında, Ardahan'da sağlık çalışanları için 1000 fidan toprakla buluşturuldu.

Merkeze bağlı Altaş Köyü Ormanlığı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, sağlık çalışanlarının koronavirüs ile mücadelede çok başarılı bir performans sergilediklerini söyledi.

Virüs ile mücadele eden sağlıkçılara tek tek teşekkür eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada olduğu gibi bu koronavirüs pandemisi ülkemizi de ciddi manada tehdit etti. Bu süreçte Türkiye çalışmalarıyla örnek oldu. Sağlık çalışanları kahramanlık gösterdi. Tarım ve Orman Bakanlığımız da kahraman sağlık çalışanlarımızla ilgili ormanlar oluşturulması yönünde bir proje hayata geçirdi. Bugün biz de ilimizde yaklaşık bin sağlık çalışanımız için fidan diktik. Buradaki amaç sağlık çalışanlarımızın bu kahramanlıklarının ilelebet yaşamasıdır. Destek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

Masatlı, daha sonra katılımcılarla birlikte 1000 fidanı sağlık çalışanları adına toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA