Ardahan'da Jandarma Şehit Annelerini unutmadı
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Ardahan'da Jandarma Şehit Annelerini unutmadı

Ardahan'da Jandarma Şehit Annelerini unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ardahan'da şehit annelerini ziyaret eden jandarma personeli, onların Anneler Günü'nü kutladı.

Ardahan'da şehit annelerini ziyaret eden jandarma personeli, onların Anneler Günü'nü kutladı.

Şehit anneleri "Anneler Günü"nde gününde unutulmadı. Ardahan il Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek çiçek verdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle şehitliğe gidemeyen anneler unutulmadı. Ardahan il Jandarma Komutanlığı ekipleri şehit annelerini evlerinde ziyaret ederek çiçek verdi.

Şehit anneleri, ziyaretine gelen jandarma personeline teşekkür ederek, devletin her zaman yanlarında olmasından dolayı da ayrıca memnuniyetlerini ifade ettiler. - ARDAHAN

Ardahan'da Jandarma Şehit Annelerini unutmadı
Ardahan'da Jandarma Şehit Annelerini unutmadı
Ardahan'da Jandarma Şehit Annelerini unutmadı
Ardahan'da Jandarma Şehit Annelerini unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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